Festa do Divino de Brás Cubas começa nesta quinta (2)

Evento deste ano celebra 25 anos de tradição na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque

A 25ª edição da Festa do Divino Espírito Santo de Brás Cubas, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, começa nesta quinta-feira (2) e marca o início de uma das celebrações religiosas mais tradicionais do Distrito. A programação segue até o dia 12 de julho, com missas, novena, alvoradas, quermesse, caminhada ecológica e diversos shows gratuitos. A quermesse, que é realizada no Largo da Feira (Rua Guttermann, s/nº), terá início na sexta-feira (3), às 18 horas.

Neste ano, os Festeiros são Valter Basso da Costa e Tânia da Costa, enquanto os Capitães de Mastro são Maurício Bartole Lorenzeto e Márcia Maria Mendes Lorenzeto. O tema escolhido para a celebração é “Espírito Santo, fazei de nós instrumentos de unidade e paz”.

A abertura oficial terá início às 18 horas, com a concentração na Casa dos Capitães de Mastro Maurício e Márcia, no bairro da Vila Cintra, para a saída em Carreata, às 18h30, até a Paróquia, localizada na Rua Padre Álvaro Quinhones Zuñiga, 104.

Em seguida, às 19 horas, será realizada a cerimônia de abertura com a bênção das bandeiras e do Império. A Santa Missa de abertura, presidida pelo padre Cláudio Antônio Delfino, pároco da igreja, está marcada para as 19h30.

A programação inclui, ainda, novena, de 3 a 11 de julho; alvoradas diárias, a partir do dia 4 até o dia 12 de julho; Caminhada Ecológica, no dia 4 de julho, e a Entrada dos Palmitos, no dia 11 de julho, um dos momentos mais aguardados da celebração.

O encerramento será no domingo (12), com alvorada às 5h30, Santa Missa de Encerramento às 10 horas, seguida de procissão, e abertura da quermesse às 16 horas.