Festa do Divino terá Missa de Consagração ao Imaculado Coração de Maria

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2024 será consagrada ao Imaculado Coração de Maria, fato que marcará o início da caminhada rumo a Pentecostes. Realizada pela primeira vez, por iniciativa dos atuais Festeiros e Capitães de Mastro, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos, a Missa será celebrada pelo Padre João Paulo da Silva, assessor eclesiástico da Festa do Divino, às 11 horas, na Catedral de Sant´Ana, em Mogi das Cruzes.

Na oportunidade, os Festeiros e Capitães de Mastro irão fazer o anúncio do tema e o do logotipo da Festa do Divino 2024, mais um acontecimento inédito que marca este início de preparação da festividade religiosa e folclórica, a mais tradicional do Brasil, com 410 anos de fé devoção, completados neste ano.

A Festeira Milena explica o que representa a Missa, que dará o pontapé inicial para o preparo à Festa em louvor ao Espírito Santo: “Todas as Missas são o memorial perpétuo da Paixão, Morte e Ressureição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Propomos a Dom Pedro Luiz Stringhini [bispo da Diocese de Mogi das Cruzes] e ao nosso orientador espiritual, padre João Paulo da Silva, a celebração da Missa de Consagração para que, em unidade, possamos colocar sob a proteção e livramento da Virgem Maria cada passo que dermos, não só Festeiros e Capitães de Mastro, mas voluntários e devotos, todos na caminhada rumo a Pentecostes. Ofertaremos ao Imaculado Coração de Maria integralmente a Festa do Divino Espírito Santo de 2024. Colocaremos tudo aos pés da Virgem, amada esposa do Espírito”.

A Consagração da Festa ao Imaculado Coração, conforme explica Milena, ‘atende a um pedido da própria Virgem Maria em Suas aparições’: “Buscamos contar com a intercessão Dela junto ao Divino Espírito Santo e, finalmente, porque procuramos ofertar nossos pensamentos, palavras e ações à Santíssima Trindade, para o bom êxito desta grandiosa Festa”.

Por ser uma iniciativa dos Festeiros e Capitães de Mastro da Festa do Divino 2024, caberá aos Festeiros das próximas edições optar, ou não, pela manutenção da Missa. “Com bastante humildade, temos procurado ser dóceis à ação do Divino Espírito Santo que nos inspirou a propor referida Missa”, ressalta a Festeira.

Ela também fala sobre o fato deles (Festeiros e Capitães de Mastro) terem decidido pela antecipação do tema, que será revelado na Missa de Consagração, e não na Primeira Coroa do Divino (no segundo sábado de agosto), como sempre ocorre. “Decidimos antecipar o anúncio especialmente porque a Eucaristia deve ser o ponto inicial para todas as atividades desenvolvidas ao longo da preparação da Festa e para que busquemos, com maior atenção e reflexão, levar ao conhecimento de todos o tema da Festa do Divino Espírito Santo de 2024”, salienta a Festeira.

Por fim, Milena diz que os fiéis podem esperar por uma Festa do Divino “ardente em devoção em honra ao Divino Espírito Santo”. “Os devotos podem confiar que empreenderemos com muito esforço todos os meios necessários para propiciar uma grandiosa festividade, favorecendo fraternalmente o trabalho em equipe entre todos os voluntários, o respeito pelas tradições, inesquecíveis momentos religiosos visando a conversão de nossos corações e um robusto trabalho social, como é a tônica desta festividade tão querida pelo público mogiano. Honraremos a riqueza de termos em nossa Cidade de Mogi das Cruzes a maior Festa do Divino Espírito Santo do Brasil”.

Preparativos

Os trabalhos para a realização da Festa do Divino 2024 foram iniciados com força total a partir da Missa de Corpus Christi (8 de junho), quando os nomes dos casais de Festeiros e Capitães de Mastro foram revelados pelo bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini. Uma série de reuniões está sendo feita com todas as frentes de trabalho e coordenadores de setores importantes da Associação Pró-Festa do Divino. “Aqui, destacamos o apoio incondicional que a Pró-Divino está nos oferecendo, não medindo esforços conosco para que tudo se concretize da melhor forma possível. A expectativa está nas alturas e contamos com o Espírito Santo, pela intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, para ajudar-nos a entregar uma Festa grandiosa, para a maior honra e glória de Deus”.

Em 2024, a Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio. A Primeira Coroa do Divino está agendada para o dia 12 de agosto.