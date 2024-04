Festa do Divino promove tradicional Frango à Basilicata

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2024 está chegando. A menos de um mês para a realização da tradicional festividade religiosa e folclórica, os Festeiros Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e os Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos alinham os últimos preparativos para a realização da 411ª edição de mais uma festa. Mas antes disso, ainda há um pré-evento a ser realizado: o Frango à Basilicata. Será no dia 18 de abril, a partir das 19h30, no Salão Social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes.

Preparado pelo renomado chef Valdir Stilhano, do restaurante Mirante do Paraíba, e sua brilhante equipe, o prato também faz parte da tradição da Festa do Divino. O valor do convite é R$ 80,00. Crianças até os 6 anos não pagam; a partir dos 7 anos paga o valor inteiro. As bebidas e os doces serão cobrados à parte. Os convites podem ser adquiridos no Dom Divino Café (Rua Dr. Paulo Frontim, 387 – Centro), em Mogi das Cruzes. Eles também podem ser reservados pelo WhatsApp: (11) 9 3437-0832 ou comprados na Associação Pró-Festa do Divino (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232), no Bairro do Moligar.

Para embalar o público presente no jantar, haverá show da banda Band It!, que promete um repertório bem animado e dançante.

Neste ano, a Festa do Divino ocorrerá de 9 de maio a 19 de maio, tendo como tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o Dom da Misericórdia”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Pró-Divino: (11) 4790-6835.