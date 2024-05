Festa do Divino já se prepara para os seus 412 anos de tradição

Fé e devoção são os pontos mais aparentes dos devotos

A fé e a devoção do povo pelo Espírito Santo é o que mantêm a Festa do Divino de Mogi das Cruzes, que terminou nesse domingo (19), viva nos dias atuais. Essa é a percepção dos dois casais que estiveram à frente da festividade deste ano, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego, como Festeiros, e os Capitães de Mastro, Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista. Agora, eles irão passar as suas bandeiras aos casais que comandarão a festividade religiosa e folclórica em 2025. O anúncio dos nomes será feito no dia 30 de maio, quando se comemora Corpus Christi, em solenidade na Catedral de Sant´Ana, às 9 horas, presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini.

Para a Festeira Milena, a fidelidade do devoto foi o que mais chamou a sua atenção. “O devoto ao Divino Espírito Santo é muito fiel, com uma fé simples e sem muitos questionamentos. É essa fé forte que revigora a nossa fé”, ressalta.

Já a Capitã de Mastro Ludmyla fala sobre a simplicidade do povo, vista nessa caminhada de um ano em que esteve à frente da Festa do Divino: “A simplicidade do devoto é o que fica de aprendizado. Essa fé avivada, tudo por amor e fé ao Espírito Santo. A festa é feita de tradição, e hoje queremos modernizar tudo, mas ela é simples e estamos indo rumo aos 412 anos, guiados por essa força dos fiéis”. O marido dela, o Capitão de Mastro Wagner concorda com Ludmyla: “A fé e a devoção do povo me mostrou que não precisamos de muito. E é isso que mantém viva a Festa do Divino. Os devotos estão desde cedo, empunhando a sua bandeira, já às 5 horas para a Alvorada, e estão conosco o dia todo. Isso é muito lindo”.

Depois de preparar o evento por um ano, o Festeiro Eduardo fala sobre a emoção de finalizá-lo, sendo que mexe tanto com a vida do povo mogiano: “A sensação que fica é de termos feito um bom trabalho. Falo, também, em nome dos devotos, voluntários e pela equipe que trabalhou conosco para que a festa saísse tão linda, maravilhosa e grandiosa. É só agradecimento, tudo em honra e glória ao Divino Espírito Santo”.

Eduardo ainda fala sobre o aprendizado que teve na festividade deste ano. “É algo inexplicável. Existe um Eduardo antes e depois da Festa”, destaca.

Em 2025, a data para a 412ª Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes é de 29 de maio a 8 de junho.



Crédito: Natália Amschinger



Para 2025, Festa do Divino acontecerá entre maio e junho