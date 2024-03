Festa do Divino de Mogi promove a 8ª Coroa do Divino neste sábado

A dois meses da realização da 411ª Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, as rezas da Coroa do Divino vão chegando ao fim. Neste sábado (9), ocorre a 8ª edição, a partir das 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes, com transmissão ao vivo pelo YouTube (https://www.youtube.com/@FestadoDivinoMogi). A 9ª e última Coroa será realizada no dia 13 de abril.

A reza será conduzida pelo padre Thiago Fragoso, pároco da Paróquia Santa Cruz, na Ponte Grande, com um grupo de Rezadeiras. O Encontro de Jovens com Cristo (EJC) do Carmo (@ejc.carmo), da Paróquia Nossa Senhora do Carmo fará a animação.

O valor do convite para o chá-bingo custa R$ 10,00 (com três cartelas) e pode ser adquirido na hora. Quem quiser comprar com antecedência, deve ir até a Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro de Mogi das Cruzes. Além do convite, há um combo de bingo, com seis cartelas (de rodada simples). Ele custa R$ 15,00.

O devoto pode, ainda, ganhar uma cartela de rodada simples, se fizer a doação de um quilo de alimento não perecível, como vem ocorrendo a cada edição da Coroa do Divino. Os produtos arrecadados serão destinados para a Casa Cirineu (@casacirineu), Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), localizada na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes.

Neste ano, os Festeiros e Capitães de Mastro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes são, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos. O tema da festividade é “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o Dom da Misericórdia”.

A Associação Pró-Festa do Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 – Mogilar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4790-6835. Acesse o Instagram (@divinomogi), e também fique por dentro da Festa do Divino.