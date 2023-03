Festa de São Benedito acontece em abril

Depois de dois anos de festa interrompida por conta da pandemia, a festa de São Benedito chega à sua 83ª edição e já movimenta o Santuário do Bom Jesus, no centro de Mogi. A festa acontecerá entre os dias 14 e 23 de abril, na Igreja São Benedito e no Largo Bom Jesus, com vasta programação religiosa e a tradicional quermesse. A expectativa é que cerca de 22 mil pessoas prestigiem a festa.

Segundo o padre Marcos Sulivan Vieira, reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus, a paróquia já está preparando vários eventos para angariar fundos para a realização da festa. “Temos campanhas com pix, bingos, e, no dia 19 de março, teremos o almoço beneficente, de Strogonoff de frango e uma sobremesa, por R$ 30”, conta o pároco.

A programação da Festa de São Benedito também já está definida: a quermesse vai acontecer na praça todos os dias, das 18h às 23h. O cardápio promete agradar: afogado, churrasco, tortinho, pastel, doces típicos, bebidas, cachorro quente, entre outros. Haverá também bingo todos os dias. Já as missas serão às 19h. No último dia da festa, dia 23, haverá missa às 16h, seguida de procissão.

De acordo com o padre Marcos, a verba angariada durante a festa será para revitalizar a igreja. “Para 2023, já estamos organizados para iniciar a pintura externa da Igreja e o tratamento das rachaduras, também vamos dar sequência ao projeto de restauro que foi aprovado pelos órgãos de proteção ao patrimônio histórico”, disse.

A organização da festa também está divulgando uma ação em busca de patrocinadores. Através de um sistema de cotas, será possível contribuir para o evento.