Festa de Sant’Ana tem caminhada ecológica e procissão

Os fiéis de Mogi seguem celebrando a festa de Sant’Ana, padroeira de Mogi. No dia 26 de julho, às 16 horas, acontece a celebração da Solenidade de São Joaquim e Sant’Ana, quando haverá uma procissão pelas ruas ao entorno da Catedral Sant’Ana e em seguida, Santa Missa presidida por Dom Pedro Luiz Stringhini, na Igreja Matriz. Para 2022, os festeiros são Francisco Molina Júnior e Caroline Costa Molina e os capitães de mastro, Carlos Lapique e Débora Lapique.

No sábado, 23, acontece a Caminhada Ecológica de Sant’Ana. A concentração será a partir das 9h, no Parque da Cidade, e seguida de uma caminhada no parque. Depois, a partir das 10h40, o bispo Dom Pedro realiza missa campal no local.

Dentro da programação da padroeira, no domingo, dia 24 de julho, para celebrar a Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, haverá carreata e bênção dos veículos, com saída às 9h da Catedral Sant’Ana, e às 11h, Santa Missa.

E, no dia 30 de julho, a Região Pastoral Brás Cubas irá receber a imagem peregrina de Sant’Ana. A chegada será na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque durante a missa, às 19h30.