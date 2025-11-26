Festa Anos 80 do Rotary reúne solidariedade e música em prol do Lar Escola

O Rotary Club de Mogi das Cruzes promove a “Festa Anos 80”, um evento beneficente que promete uma noite de nostalgia, música e solidariedade em apoio ao Lar Escola de Mogi das Cruzes. A celebração, no dia 29 de novembro, às 20h, contará com a presença da Banda Combo e de um DJ convidado, garantindo um repertório animado com hits das décadas de 70, 80 e 90. A organização espera receber 350 convidados em um ambiente seguro, confortável e preparado para uma noite especial.

O ingresso custa R$60 e dá acesso ao evento, enquanto comidas e bebidas serão vendidas a preços acessíveis. O cardápio inclui porções variadas como fritas, calabresa, mandioca, pão com vinagrete e a possibilidade de temakis, todos preparados por um buffet especializado. Nas bebidas, o público poderá escolher entre chopp gelado, drinks, cervejas, refrigerantes, água e sucos.

Esta é a primeira vez que o Rotary Club de Mogi das Cruzes e a Casa da Amizade realizam juntos um evento beneficente desse porte. Toda a arrecadação será destinada às obras estruturantes do Lar Escola de Mogi das Cruzes, instituição fundada pelo próprio Rotary nos anos 1970 e que atende crianças de dois a seis anos com educação, assistência social e apoio ao desenvolvimento. As melhorias previstas incluem manutenção da infraestrutura, aprimoramento dos espaços e aquisição de novos equipamentos.

O presidente do Lar Escola, Alaylton F. S. Mello Filho, reforça a importância da mobilização: “Com a força dos rotarianos, essa festa será um sucesso, tudo em prol de um futuro melhor para as crianças assistidas pelo Lar Escola”. Também estão à frente da organização Amália Cestari, presidente da Casa da Amizade, e Antônio Carlos Custódio, presidente do Rotary Club de Mogi das Cruzes, ambos em suas gestões 2025/2026.

Embora o tema seja retrô, com inspiração nas décadas de 80 e 90, não é obrigatório ir a caráter. A proposta é que todos se divirtam e contribuam para a causa. Os convites podem ser adquiridos com os rotarianos do clube ou pelo link oficial hospedado no Sympla, além das redes sociais do Rotary e do Lar Escola.

A Banda Combo promete embalar a noite com clássicos dos anos 70, 80 e 90 durante a festa beneficente.