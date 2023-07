Felipe Ruffino ganha destaque ao assessorar final de reality show

O jornalista mogiano Felipe Ruffino é o assessor de imprensa da festa da final do Reality “A Grande Conquista”, da Record TV. Em parceria com a Oficial Word, do empresário Everton Carvalho, o jornalista atenderá a imprensa na final do reality, que acontece nesta quinta, dia 20, ao vivo em São Paulo.

“Estou muito feliz de alçar novos voos e grato pela confiança em meu trabalho”, conta.

Ruffino tem tido grande notoriedade no mercado da comunicação. Ele já atendeu grandes marcas como a Pfizer, redes de hospitais, advogados renomados e atualmente é o assessor de imprensa da marca de vestuário de Tiago Abravanel e sua família, a T_jama.

Além disso, ele atua como influenciador digital. No seu perfil do Instagram @ruffinoficial, ele compartilha o seu dia a dia com os seus mais de 15 mil seguidores e, na região, é um dos grandes porta-vozes da causa da igualdade racial.