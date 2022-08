Felipe Ruffino cria agência de Marketing e Comunicação

O jornalista e influenciador digital Felipe Ruffino inaugura sua própria agencia de Comunicação e Marketing, com o objetivo de atender o cenário corporativo. “Eu sempre tive muita vontade de empreender e entregar os resultados além do que me era cobrado quando eu era um colaborador de alguma empresa. Ter minha própria agência de inteligência em comunicação, faz com que eu consiga ter uma visão ampla do meu cliente e apresentar à ele, possibilidades que às vezes nem ele mesmo conhece”, explica.

Ruffino, que possui uma vasta experiência na área, iniciou sua carreira aqui no Jornal A Semana, passou por outros veículos de comunicação: imprensa, rádios, assessoria politica e também em TV de audiência nacional. “Tudo o que aprendi nesses 10 anos de experiência me fez ter coragem de dar start na minha própria empresa. Estou bastante feliz com a confiança que me foi dada pelos meus clientes. Ver os resultados obtidos é combustível para continuar atendendo todos eles”, completa.

Atualmente ele atende algumas empresas no segmento de finanças, saúde, estética e bem-estar, mas com know-how para outros segmentos. “Ser a mente criadora de uma empresa é você vestir a camisa, estudar sobre o cliente e seu público-alvo e pensar fora da caixa. Independentemente do segmento, conhecer de tudo um pouco me abre possibilidades de sair do senso comum”, fala.

Além da Ruffino Assessoria, Felipe Ruffino continua seu trabalho com influenciador digital em Mogi das Cruzes, São Paulo e em diversos outros locais. Saiba mais nos seus perfis do Instagram @ruffinoficial e @uffinoassessoria.