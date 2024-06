Feiras noturnas terão clima junino nesta semana

As celebrações fazem parte da programação de festas juninas das feiras noturnas

As feiras noturnas de Mogi das Cruzes estarão em clima de festa junina nesta semana. Na quinta-feira (27), a Feira de Brás Cubas terá um arraial especial a partir das 18 horas. Já na sexta-feira (28), será a vez da Feira Noturna do Mercado do Produtor Minor Harada entrar em clima junino, também às 18 horas. Ambas as celebrações fazem parte da programação de festas juninas das feiras noturnas.

“A festa junina é uma tradição querida por todos e levar essa celebração para as feiras noturnas é uma maneira de aproximar ainda mais a comunidade, que já está acostumada a frequentar os locais para comprar produtos frescos e artesanais”, afirmou Felipe Almeida, secretário de Agricultura e Abastecimento, pasta que apoia os feirantes na organização das feiras especiais.

Além das tradicionais barracas dos feirantes, ambas as feiras ganharão uma atmosfera festiva com a decoração temática das festas juninas, incluindo bandeirinhas, barracas de comidas típicas e música ao vivo. A iniciativa visa fortalecer a economia local, oferecendo aos feirantes uma oportunidade adicional de comercialização de seus produtos, ao mesmo tempo em que proporciona lazer e entretenimento para a comunidade.

A Feira Noturna de Brás Cubas é realizada às quintas-feiras, das 18h às 21h, no Pátio de Brás Cubas, localizado na Rua Guthermann. Já a Feira Noturna do Mercado do Produtor, é realizada às sextas-feiras, das 18h às 22h, no Mercado do Produtor, localizado na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, no bairro do Mogilar.