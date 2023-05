Feiras noturnas de Braz Cubas e Mogilar terão vacinação contra gripe e Covid

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está preparando novas ações para impulsionar a vacinação contra Gripe e Covid-19 na cidade. O objetivo é ofertar as doses em locais e horários alternativos para que a população possa ser imunizada antes do período mais rigoroso do inverno.

Neste final de semana, os atendimentos especiais serão realizados de quinta (18/5) a domingo (21/5). Nesta quinta-feira, das 18 às 21 horas, os vacinadores estarão na Feira Noturna de Braz Cubas. Na sexta (19), no mesmo horário, o trabalho será realizado na Feira Noturna do Mogilar.

No sábado (20), das 8 às 16 horas, cinco postos de saúde estarão abertos para aplicação das doses contra gripe, bivalente e demais imunizantes contra a Covid-19: Vila Suíssa, Braz Cubas, Jundiapeba, Jardim Camila e Jardim Universo. Outra ação será realizada na Zona Rural, com visitas casa a casa de equipes de vacinadores. Os bairros visitados serão Vila Moraes, Estrada Cuiabá, Estrada Santa Catarina, Estrada da Moralogia e Capixinga.

E, para finalizar, no domingo (21/5), a vacinação será levada à Feira de Jundiapeba, das 7 às 13 horas. A vacina contra a Gripe está liberada para o público em geral interessado, enquanto as doses contra a Covid-19 seguem os fluxos de atualizações indicadas pelo Ministério da Saúde.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E COVID-19

De 18 a 21 de maio

Quinta-feira 18/05

Feira-noturna de Braz Cubas – vacinação das 18 às 21 horas

Vacinas: Gripe e Bivalente

Sexta-feira 19/05

Feira-noturna de Mogilar – vacinação das 18 às 21 horas

Vacinas: Gripe e Bivalente

Sábado 20/05

Postos de saúde 08 – 16h

vacinas: Gripe, Bivalente e demais Covid-19

Vila Suíssa

Braz Cubas

Jundiapeba

Jardim Camila

Jardim Universo

Sábado 20/05

Volantes: Equipes casa a casa RURAL – 08- 16 horas

Bairros: Vl. Moraes Estrada Fazenda Cuiabá; Estrada de Santa Catarina, Estrada da Moralogia; Capixinga

Vacinas: GRIPE , Bivalente e outras COVID que tiver, baby, etc…

Domingo 21/05

FEIRA DE JUNDIAPEBA – vacinação das 07 às 13h

Vacinas: Gripe e Bivalente