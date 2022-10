Feira de Estudante Decola Jovem termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta, dia 21, a 1ª edição da Feira do Estudante Decola Jovem. O evento é uma realização do mandato da vereadora Malu Fernandes (SD) com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes, de instituições de ensino e empresas da região e acontece na Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco, em Brás Cubas.

O público-alvo são alunos do ensino médio das escolas estaduais e privadas de Mogi das Cruzes. Durante a feira, os estudantes podem visitar estandes que tratam temas como empregabilidade e vida acadêmica. Além disso, também têm a oportunidade de participar de palestras sobre carreira, empreendedorismo, tecnologia, marketing e influência digital. O público concorre ainda a diversos sorteios de bolsas das instituições parceiras, brindes e muito mais.

A organização do evento acredita que cerca de três mil alunos passem pelo local até o encerramento.