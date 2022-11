Feira de Empregabilidade retorna a Mogi com mais de 300 vagas de empregos e estágios

Nesta terça-feira (29), a rede Grau Técnico promoverá mais uma edição da Feira de Empregabilidade, oferecendo mais de 300 vagas de empregos e estágios. O evento é aberto ao público, das 13h às 17 horas, em Mogi das Cruzes, na própria unidade, localizada na Rua Olegário Paiva 36, no Centro. A primeira ocorreu em maio deste ano.

Na oportunidade, os interessados contarão com serviços gratuitos durante todo o dia, como palestras, elaboração de currículos, exame de vista e teste de glicemia. Dentre os temas das palestras, destaque para os seguintes: Marketing Pessoal; Inteligência Emocional; e Atitudes Vencedoras.

“Dentro da nossa filosofia, preparamos o aluno para o mercado de trabalho. Como instituição, nosso foco são nossos alunos e a sociedade. Tenho certeza que será um enorme sucesso”, explicou o gestor da unidade, Carlos Gomes.

Nesta edição, a Feira de Empregabilidade tem apoio de mais de cinco empresas participantes, dentre elas estão: Mogi Conecta, CIEE, Nube, Agência Atualittá, Agência Atria, Escola de Idiomas KNN , Movida e Smart Multiclínica.

Grau Técnico

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com mais 130 unidades, presente nas cinco regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana.

Serviço:

Feira de Empregabilidade de Mogi das Cruzes

Quando? 29 de novembro, terça-feira, das 13h às 17h

Onde? Grau Técnico – na Rua Olegário Paiva 36, Centro