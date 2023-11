Fatec de Mogi obtém nota máxima no Enade e está entre as melhores do País

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes obteve nota máxima em todos os seus cursos avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2022: Gestão em Logística, Gestão em Recursos Humanos e Gestão Empresarial (Processos Gerenciais) tiraram nota 5. O resultado, divulgado pelo Ministério da Educação nesta terça-feira (31/10), coloca a unidade local entre as melhores do País; no Alto Tietê, a Fatec mogiana foi a única instituição de ensino superior a obter o conceito máximo.

O Enade avalia a qualidade do ensino superior oferecido por universidades, centros universitários e faculdades, públicas e particulares, bacharelados e tecnológicos, de todo o País. As notas vão de 1 a 5: a partir de 3, são consideradas satisfatórias; o conceito 5 é o padrão máximo de qualidade.

A prova é realizada pelos estudantes que estão no último ano de estudos. Em 2022, foram 594.013 inscritos, em 26 áreas. Dos quase 10 mil cursos avaliados em todo o País, apenas 487 (5,5%) alcançaram a nota 5. É neste grupo que estão os cursos da Fatec de Mogi das Cruzes. Nenhuma outra instituição do Alto Tietê conseguiu este resultado.

Entre 429 graduações de Logística do Brasil, apenas 14 obtiveram nota 5 e, dessas, apenas três instituições são públicas, entre elas a Fatec de Mogi. Outro destaque mogiano no Enade é o curso de Gestão de Recursos Humanos, que ficou no seleto grupo dos únicos 20 com nota 5, entre os 624 avaliados em todo o Brasil. Gestão Empresarial (Processos Gerenciais), oferecido na modalidade EAD também pela faculdade mogiana, ficou entre os 19 cursos que tiraram nota 5 entre os 327 de todo o País.

“Estar no seleto grupo das instituições com conceito máximo em todo o País comprova a qualidade do ensino público. São notas excelentes. Estamos juntos com 10 Fatecs, mas tendo três cursos com as melhores notas de todo o país. Isso é resultado de um ótimo trabalho em equipe, formada por excelentes professores e todo o corpo de colaboradores e gestores, bem como pela dedicação dos nossos alunos, com a certeza de que estarão entre os melhores profissionais, em suas áreas de formação, no mercado de trabalho. Parabenizo a todos pela conquista”, comemorou o diretor-geral da Fatec, Bruno Marques Panccioni.

Outros dois cursos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Agronegócio, também foram muito bem avaliados em exames anteriores, com nota 4.

Vestibular

A excelente avaliação é um dos diferenciais para quem pretende estudar na Fatec de Mogi, que está com inscrições abertas para o vestibular de 2024.

Agronegócio e Análise e Desenvolvimento de Sistemas têm 80 vagas, cada, e turmas nos períodos da tarde e noite; Gestão de RH e Logística ofertam 40 vagas, cada, e funcionam no período da manhã. Gestão empresarial é o único na modalidade EAD, e tem 40 vagas. Todos são gratuitos, sem mensalidade. As inscrições vão até 12 de dezembro e são feitas somente pelo site do vestibular (www.vestibularfatec.com.br). A taxa é de R$ 84. A prova será dia 7 de janeiro de 2024.

O campus mogiano fica na Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.

Confira as notas da Fatec de Mogi das Cruzes no Enade 2022

Tecnologia em Logística: 5

Gestão de Recursos Humanos: 5

Gestão Empresarial (Processos Gerenciais): 5



Principais datas do processo seletivo – Vestibular 2024

até 12 de dezembro (até as 15 horas): inscrição para o Vestibular;

3 de janeiro de 2024 (a partir das 15 horas): divulgação dos locais de prova;

7 de janeiro de 2024 (às 13 horas): exame do Vestibular;

8 de janeiro de 2024 (a partir das 15 horas): divulgação do gabarito oficial.

19 de janeiro de 2024: disponibilização da lista de classificação geral, da lista de 1ª chamada dos candidatos e divulgação do desempenho dos candidatos.

