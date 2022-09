Fatec de Mogi das Cruzes recebe inscrições para curso gratuito de empreendedorismo

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes está com inscrições abertas, até 15 de setembro (quinta-feira), para a 15° Edição da Escola de Inovadores, curso totalmente gratuito de empreendedorismo para quem tem vontade de empreender e transformar uma boa ideia em um negócio inovador. São 65 vagas disponíveis e essa é a última chamada para o curso, que já teve o prazo de inscrição prorrogado semana passada.

As aulas acontecem de forma online e os alunos também recebem mentoria para elaborar um plano de negócios. Para participar, é necessário apresentar uma proposta de empreendedorismo, que será avaliada com base em critérios como inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado.

O curso é destinado a alunos, ex-alunos de cursos técnicos e tecnológicos, como Etecs e Fatecs, ou de qualquer instituição de ensino público ou privado, bem como pessoas da comunidade que se interessem por empreender.

São 40 horas de curso online, com aulas aos sábados, durante 10 semanas. Os alunos aprenderão sobre gestão empresarial básica, comunicação e marketing, tecnologia aplicada aos negócios, abertura e manutenção de empresas, inspiração, ideação, prototipagem e ferramenta de modelagem de negócios Canvas, e também receberão mentoria.

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas no site do Centro Paula Souza (www.cps.sp.gov.br/escoladeinovadores). O interessado deve preencher o formulário e indicar a Fatec de Mogi das Cruzes. A lista de aprovados sai no dia 18 (domingo) e as aulas começam no dia 24 desse mês.

Um dos alunos da Fatec de Mogi que fez a Escola de Inovadores é Carlos Henrique Melo, do curso de Agronegócio. Ele desenvolveu um projeto de aquaponia para produzir peixes e hortaliças em estufa para o programa Habitat Marte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que reúne pesquisadores de todo país, que desenvolvem experimentos para abastecer com alimento, água e energia as missões ao planeta Marte.

Quem também passou pelo curso foi a produtora e aluna da Fatec, Simone Silotti, eleita pela Forbes Brasil entre as “100 Mulheres Poderosas do Agro”, com seu premiado projeto “Faça um bem Incrível”, que associa agricultores e instituições que colaboram com pessoas vulneráveis.

A Escola de Inovadores é um curso de extensão criado pela Inova CPS, do Centro Paula Souza, ao qual a Fatec de Mogi das Cruzes está vinculada. O campus da Fatec fica na rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site www.fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.

SAIBA MAIS:

Curso Escola de Inovadores – Fatec Mogi das Cruzes

Quando: de 24/09 a 19/11 – aos sábados, em formato online.

Quanto: totalmente gratuito.

Inscrições: até 15/09 (quinta-feira), por meio do site do programa no link: https://inova.cps.sp.gov.br/inscricao-escola-de-inovadores-15/

Resultado: 18/09 – divulgação dos projetos selecionados no site da Inova CPS e/ou por e-mail

Fatec de Mogi das Cruzes: Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar.

Mais informações: telefone (11) 4699-2799, site fatecmogidascruzes.com.br e e-mail f184acad@cps.sp.gov.br.