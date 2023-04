Fatec de Mogi das Cruzes oferece isenção e redução da taxa do vestibular 

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes recebe, a partir da próxima segunda-feira (3/4), inscrições para gratuidade ou desconto de 50% na taxa do vestibular do segundo semestre de 2023 para quem pretende concorrer a uma das vagas nos cursos oferecidos pela instituição. O prazo vai até as 15 horas do dia 11 de abril. O valor integral da taxa é de R$ 91. As inscrições para o vestibular da Fatec vão de 12 de abril até as 15 horas de 2 de junho. A prova será aplicada no dia 25 de junho.

A Fatec de Mogi oferece cinco cursos superiores tecnológicos, é uma instituição pública, com ensino gratuito. Uma vez aprovado no vestibular, o estudante não tem preocupação com a mensalidade até a conclusão da faculdade. Os cursos oferecidos são: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Gestão Empresarial (este último em EAD). Todos têm duração de 3 anos e incluem disciplina de inglês durante toda a formação como diferencial.

O Centro Paula Souza (CPS), ao qual a Fatec mogiana está vinculada, concede seis mil isenções de pagamento. É possível solicitar os dois benefícios, desde que o candidato atenda às determinações para cada finalidade. Neste caso, será necessário realizar dois pedidos.

A solicitação e o envio da documentação para requerer a isenção ou desconto na taxa do vestibular devem ser feitos pelo site do processo seletivo (www.vestibularfatec.com.br).

O resultado da solicitação será divulgado em 24 de abril, a partir das 15 horas, exclusivamente pela internet. O candidato deverá efetuar sua inscrição no vestibular após ter a resposta ao pedido do benefício.

Quem pode solicitar

Para pedir a isenção o candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino Médio, no território nacional brasileiro, ou estar concluindo o terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas da rede pública de ensino ou em instituição particular ou, ainda, estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja), com carga horária flexivel.

Também é necessário ter, cumulativamente, renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$ 2.604), por morador. Caso seja independente, a renda bruta máxima deverá ser nesse mesmo valor.

Documentos necessários para realizar a solicitação: comprovante de escolaridade e comprovante de rendimentos, de todos os integrantes do grupo familiar que residam no mesmo endereço do candidato.

O interessado em solicitar o desconto de 50% na taxa deve ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação. Também é preciso, cumulativamente, receber remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 2.604) ou estar desempregado.

Documentos necessários para fazer o pedido: comprovante de escolaridade e comprovante de rendimento, do candidato ao benefício.

Sobre a Fatec de Mogi das Cruzes

A instituição mogiana é a única no Alto Tietê cujos cursos têm a melhor avaliação do Ministério da Educação (MEC), com conceito ótimo ou excelente no Enade, o exame que avalia a qualidade do ensino das universidades e faculdades de todo o país. Ótima localização e corpo docente altamente qualificado também são diferenciais da instituição.

O campus mogiano fica na Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.

SERVIÇO:

Principais datas do processo seletivo da Fatec de Mogi das Cruzes:

3 a 11 de abril – até as 15 horas: Pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição (www.vestibularfatec.com.br);

24 de abril – a partir das 15 horas: Resultado das solicitações de isenção e redução;

12 de abril a 2 de junho – até as 15 horas: Inscrição para o Vestibular pela internet;

21 de junho – a partir das 15 horas: Divulgação dos locais de prova;

25 de junho – a partir das 13 horas: Prova do Vestibular;

26 de junho – a partir das 15 horas: Divulgação do gabarito;

11 de julho – a partir das 15 horas: Divulgação da lista de classificação geral e primeira convocação para matrículas;

7 de agosto: Previsão de início das aulas do segundo semestre letivo de 2023.

Cursos oferecidos pela Fatec mogiana:

Agronegócio – Tarde e Noite

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tarde e Noite

Gestão de Recursos Humanos – Manhã

Logística – Manhã

Gestão Empresarial (Modalidade EAD)

