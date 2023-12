Farofa quer criar uma Ouvidoria na Câmara

O vereador Francimário Vieira (PL), conhecido como Farofa, tem planos ambiciosos para a presidência da Câmara de Mogi das Cruzes em 2024. Sua proposta inclui a criação de uma Ouvidoria, visando estreitar os laços entre a população e o Legislativo. A iniciativa demonstra o interesse em tornar a atuação política mais transparente e participativa, permitindo que as demandas e opiniões dos cidadãos sejam ouvidas e consideradas no processo decisório.

Além disso, o vereador enfatiza seu compromisso em promover uma Câmara independente, capaz de fiscalizar as ações do Executivo em prol do desenvolvimento da cidade. Apesar de negar oposição ao governo do prefeito Caio Cunha (Podemos), Farofa destaca sua postura de votar a favor da maioria dos projetos do Executivo, sempre priorizando o benefício da comunidade, ao mesmo tempo que defende a necessidade de exercer um papel ativo na supervisão e implementação de políticas públicas eficazes. “Será um bom relacionamento, com equilíbrio e pensando sempre no bem da cidade e do mogiano”, diz Farofa.

Para assegurar uma maior aproximação entre o mandato e a população, o vereador pretende explorar novas formas de comunicação, incluindo a possibilidade de levar a TV Câmara até os bairros e ampliar a divulgação dos projetos mais relevantes para o público. Essas iniciativas buscam garantir que a atuação legislativa seja mais acessível e compreensível para os cidadãos, estimulando o engajamento e o acompanhamento mais efetivo das atividades parlamentares. “Meu objetivo é que meu mandato como presidente seja mais próximo da população mogiana, para podermos ouvir o que as pessoas têm a dizer”, diz o futuro presidente.