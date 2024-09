Famosos se apresentaram no último dia do Itaquá Music Fest

Jorge e Mateus, Xand Avião e a DJ Maju Santana foram as atrações

A noite de sábado (14) foi o último dia do Itaquá Music Fest, que atraiu uma multidão para um dos shows mais esperados do evento, realizado em comemoração aos 464 anos de Itaquaquecetuba: o da dupla sertaneja Jorge e Mateus. A festa contou, ainda, com a apresentação da DJ Maju Santana e de Xand Avião, além das provas finais de montaria em touro por equipes.

De acordo com a organizadora do festival, a MP Promoções, 225 mil pessoas passaram pela Arena montada no Jardim Adriane, nos cinco dias de evento.

A programação musical de sábado teve início com Maju Santana, já conhecida do público das últimas edições do festival. Com sua habilidade em remixagens, a DJ ofereceu, de cara, uma performance que contagiou a plateia, aquecendo o ambiente para o que ainda estava por vir. No setlist executado pela “princesa das pick-ups”, destaque para sucessos de Anitta, Pedro Sampaio, Justin Bieber e Beyoncé.

Os artistas aguardados pelo público, Jorge e Mateus, subiram ao palco na sequência. Durante as quase duas horas de show, a dupla não deixou faltar hits como “Voa Beija Flor” e “Seu Astral”. “Amo Noite e Dia” e “Paredes” também levaram a multidão a cantar com os sertanejos de Goiás.

Logo após a apresentação da dupla, a plateia permaneceu na Arena para acompanhar o show do “comandante” Xand Avião. Última atração da noite e do Itaquá Music Fest, o cantor levou para o palco o melhor do forró, fazendo o público dançar até o avançar da madrugada.

Xand Avião cantou seus maiores hits, como “Se Mordendo de Raiva”, “Algo Mais” e “Balanço da Rede”.

Nos dias do Itaquá Music Fest, outros grandes nomes do cenário musical se apresentaram, como: Bruno e Marrone, grupo Menos é Mais, César Menotti e Fabiano, Dilsinho, Péricles, Luan Santana, Wesley Safadão, e Pedro Sampaio.

O organizador do evento, Marcos Pacheco, diretor-executivo da MP Promoções, celebrou o sucesso do Itaquá Music Fest. O empresário destacou a importância de Itaquaquecetuba ser sede do festival e o crescimento da iniciativa ao longo dos anos: “Escolher Itaquá foi uma decisão acertada. Hoje, vemos o Itaquá Music Fest se consolidar como o maior evento do Alto Tietê e um dos maiores do estado de São Paulo”.

Além dos shows, quem esteve na Arena acompanhou, no sábado, as últimas provas de montaria em touro por equipes. Com 164,5 pontos, o peão Richard garantiu vaga para disputar uma etapa em Barretos (SP) em 2025 pela Liga Nacional de Rodeio. A Plena Saúde obteve o melhor resultado – 411,25 pontos – e, assim, conquistou o título de campeã do torneio.

Com mais de 225 mil pessoas, evento foi considerado um sucesso