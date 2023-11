Fádua Sleiman é reeleita presidente da Associação Comercial de Mogi

A presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Fádua Sleiman, foi reeleita para a presidência da entidade pelo triênio de 2024-2026. A eleição que a reconduziu para a nova gestão foi promovida na última segunda-feira (27) com a presença de diretores e associados. Para a próxima administração, a presidente busca fortalecer os centros comerciais da cidade, o associativismo e revitalizar o comércio da área central, além de estreitar ainda mais a relação com o poder público.

A ACMC tem um papel expressivo no comércio regional e é uma das 30 maiores Associações Comerciais de São Paulo. “Nos próximos três anos focaremos na atração de mais associados, serviços, produtos e benefícios para os nossos empresários, assim como no trabalho em prol dos comerciantes mogianos por meio de um diálogo ainda mais próximo ao poder público e com o apoio junto à Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), pois a função da Associação Comercial é dar voz ao associado”, destacou a presidente reeleita.

Com a nova composição, cerca de 20% da diretoria foi renovada, principalmente por meio da entrada de 13 diretores que assumirão pela primeira vez. “De maneira inédita em 103 anos de história da Associação Comercial de Mogi, a maioria da nossa diretoria executiva será feminina. O fortalecimento do empreendedorismo feminino é uma plataforma desde a minha primeira gestão e as mulheres ocupam esses espaços por merecimento e trabalho. Trouxemos também diretores jovens e privilegiamos a diversidade de negócios, oxigenando nossa gestão. Nossas atenções se voltarão para o fortalecimento dos centros comerciais existentes em todos os bairros e a retomada da área central da cidade, o berço do nosso comércio”, ressaltou Fádua. Ao todo, a administração contará com 18 mulheres ocupando 21 cargos na ACMC.

A nova diretoria executiva conta com os vice-presidentes Mohamad Issa, Roberto Assi, Ana Cecília Hune e Celu Campolino, além do primeiro secretário Carlos Lapique, a segunda secretária Nair Kamiyama, a primeira tesoureira Fátima Couto e o segundo tesoureiro Valter Aguiar. A eleição do novo triênio contou com chapa única e a cerimônia da posse da nova diretoria ocorrerá ao longo de janeiro de 2024.

Diretores departamentais

Tony Bou Ghosn Bou Assi: AC-Saúde

Luiz Claudio França: Patrimônio/Sede

Celu Campolino: Consef

Ana Cecilia Hune: Jurídico

Denilson Vieira da Cruz: Setoriais

Ruy Moraes Novaes: Distrital Cezar de Souza

Sandra Soller: Distrital de Jundiapeba/Vila Oliveira

Fátima Couto: Distrital Braz Cubas

Claudio Roberto de Menezes: Universidade do Comércio

Roberto Assi: Jucesp

Henrique Fernandes da Costa: NJE

Valter Henrique Almeida Aguiar: Novas Tecnologias

Carlos Lapique: SCPC

Marcos Bastos Araújo: Comércio Exterior e Empreendedorismo

Rafael Martins Lopes: Eventos e Marketing

Mohamad Issa: Expansão de Negócios e Comercial

Luiz Mário da Silva: Relação Empresa-Indústria

André Loducca: Economia Criativa/MEI

Marcello Delascio Cusatis: PEC – Parceria Entidade e Comércio

Wilton Nogueira: CBMAE

Diretores adjuntos

Allan Verga

João Francisco Rodrigues

Isabele Vallades

Anderson Mendonça

Ricardo Ferreira de Paula

Flávio Ferreira Mattos

Sueli Yura

Mariza Braulio Costa

Matheus Pereira

Charles Khouri

Ernandes de Castro dos Santos Junior

Alexandre Balbi Rodrigues

Wagner Chuiti Ojima

Diretores consultivos

Sandro Luiz da Silva

Roberto Freire César Pestana

Roberto Joji Chiba Kimura

Aimberê Perotti

Regiane dos Santos Mendes Dionisio

Rosângela Fernandes Paiva

Flavio Soares

Daniel Keyti Aoyagui

Débora Andrade Lapique

Vanderlei José Martins Junior

Marisa Yoshie Umeoka Yonezaki

Denise Nohara

Rafael Almeida Santos

Yolanda Kimura

Fábio da Costa Medeiros

Ana Beatriz de Almeida Cezar

Ada Cristina Ferreira da Costa

Silvana Ferreira Soprani

Diretores fiscais

José David Abílio

Tânia Fukusen Varjão

Leandro Muffo Ruzzi

Osvaldo Bolanho de Faria

Marco Antonio Nogueira Zatsuga