Fábio Santarelli canta no Sesc neste domingo

O cantor e compositor Fábio Santarelli irá se apresentar no Sesc de Mogi das Cruzes neste domingo, dia 16, para um show gratuito a partir das 16 horas. A apresentação, que será na tenda e tem indicação livre, faz parte da programação do mês do rock na unidade. “Será um momento repleto de rock, sempre com aquela pitada de amor e afeto. Será um momento de plenitude entre minha obra, o público e a cidade’, conta o artista.

A apresentação deste domingo representa algo especial para Fábio. “Este show inaugura um novo momento na minha carreira e na minha vida. Nele apresento canções que compus há um tempo, com mensagem repletas de amor, onde busco reconhecer os caminhos e os porquês das coisas serem como são”, reforça.

Com uma forte ligação com a música desde a infância, Fábio cresceu tendo contado com melodias e harmonias. “Dediquei toda minha carreira na música ao meu trabalho autoral. A música ocupa um lugar muito especial e único na minha vida, é nela que alivio minhas angústias, onde encontro minha alegria, onde encontro meu aconchego”, afirma. Sobre suas referências na música, ele se diz incapaz de enumerar só alguns nomes, mas destaca a genialidade de Tom Jobim, Elis Regina, Freddy Mercury e Gilberto Gil, dentre outros nomes.

O Sesc de Mogi fica na rua Rogério Tácola, 118, no Socorro.