Expresso Turístico da CPTM terá novo carro a partir de maio

Em 2023 o Expresso Turístico irá apresentar mudanças ao longo do ano com o objetivo de melhorar e ampliar a prestação do serviço. A partir de maio, por exemplo, a CPTM passa a ofertar mais 88 assentos nas viagens para Paranapiacaba, Jundiaí e Mogi das Cruzes.

Os ingressos, com valor de R$ 50, já podem ser adquiridos no site Sympla.

O novo veículo incorporado à frota do serviço turístico da companhia foi adquirido e totalmente reformado, sendo realizada a reforma das poltronas, pintura (dentro e fora do vagão), polimento e a reformulação de toda a comunicação visual do carro.

Como parte do plano de ampliação dos serviços, a CPTM ressalta a possível incorporação de um vagão restaurante ainda em 2023, que será restaurado para oferecer uma nova e exclusiva experiência aos passageiros.

Desde 2009 o Expresso Turístico oferece três roteiros de viagens: Paranapiacaba, Jundiaí e Mogi das Cruzes, sempre com partidas a partir da Estação da Luz. No decorrer desses anos de operação, o Expresso Turístico vem integrando pontos turísticos ao longo da malha férrea com o intuito de promover e valorizar a história da ferrovia. Do início da operação até dezembro de 2022, o serviço atendeu cerca de 174,8 mil passageiros.

Em outubro foram iniciadas as vendas online dos ingressos (pelo site e aplicativos de celulares) com a parceria da Sympla. Com tal facilidade, a CPTM consegue fomentar ainda mais as viagens turísticas.

Expresso Turístico

Desde 2009, a CPTM colocou em atividade o Expresso Turístico, passeios de trem que saem da Estação Luz, no centro de São Paulo, com destino à Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes. O passeio do Expresso Turístico é feito em uma locomotiva a diesel, modelo Alco RS-3 de 1952, que conduz carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd – Mafersa nos anos 60 e que foram cedidos pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).

Durante a viagem, o turista aprecia a paisagem e conhece um pouco da história durante o trajeto.

Atualmente, o embarque é realizado às 8h30 da plataforma 4 da Estação Luz e o retorno das cidades visitadas é às 16h30. Além das poltronas tradicionais, existe um espaço reservado para cadeirante (com cinto de segurança e ancoragem da cadeira).