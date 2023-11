Exposição “Tesouros Naturais de Visegrád” entra em cartaz no hall da Prefeitura

Está em cartaz no hall da Prefeitura de Mogi das Cruzes a exposição “Tesouros Naturais de Visegrád”. A mostra com entrada gratuita, promovida pelo Consulado Geral da Hungria com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, fica disponível para visitação até 6 de dezembro.

A exposição apresenta ao público imagens das belezas naturais da Europa Central ao reunir fotografias da Hungria, Eslováquia, Tchéquia e Polônia, com registros que capturaram momentos, entre paisagens, animais e plantas .

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre parte da Europa. A exposição dialoga ainda com as grandes questões ambientais, tão emergentes nos dias de hoje.

Serviço

Programação sujeita a alterações)

Exposição “Tesouros Naturais de Visegrád”

Data: de 27/11 a 6/12

Local: Hall da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Classificação: Livre

Entrada franca