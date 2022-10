Exposição Somos Todas Guerreiras fica no saguão da Prefeitura até sexta

Está aberta para visitação até esta sexta-feira a exposição “Somos Todas Guerreiras”, uma iniciativa do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco e que faz parte da programação do Outubro Rosa do Fundo Social de Mogi das Cruzes. A mostra ocupa o piso térreo do prédio-sede da Prefeitura e pode ser conferida gratuitamente até o final desta semana, das 8h às 17h.

A exposição resulta de um convite feito a 13 mulheres recém-curadas do câncer de mama para uma sessão especial de fotos, na qual foram vestidas com roupas típicas de guerreiras e fotografadas em um ambiente com arquitetura medieval, para contextualizar a produção.

A sessão faz parte de um projeto, denominado Guerreiras, que busca humanizar o enfrentamento do câncer, bem como chamar atenção para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. A proposta também é incentivar o resgate da autoestima e a transmissão da ideia de força, coragem e superação, mostrando que o diagnóstico da doença não é o fim, mas sim o começo da luta e da autotransformação.

Além da mostra fotográfica, também foi produzido a partir do projeto um calendário com o mesmo tema, em que as fotos estão acompanhadas de mensagens de apoio e motivação. A fotógrafa da ação é Deyse Palmesi.

Ainda pela programação do Outubro Rosa, o Fundo Social de Mogi das Cruzes promoverá na próxima quarta-feira (26/10) o Dia D com Cabelegria. A convite do órgão, um grupo de cabeleireiros da cidade doará ao projeto Cabelegria o fruto de parte dos serviços que prestarem nesse dia. E os clientes que cortarem o cabelo com algum dos cabeleireiros envolvidos na iniciativa podem também doar as mechas resultantes ao banco de perucas da cidade e, pela ação, receberão certificado de doação do projeto Cabelegria.

Participarão do dia D com Cabelegria os salões/profissionais Toshie Cabelo e Estética, Karoline Siqueira Mega Hair, Priscila de Paula Salão de Beleza, The One – Hair, Body & Soul e o Hair Concept by Hélio Jr.

O Fundo Social vai promover ainda, como forma de encerrar a programação especial do mês, a segunda edição do Ritmo Rosa. Novamente, todos serão convidados para um grande aulão de dança, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e que terá a participação especial do DJ Rodrigo Dantas no comando da trilha sonora.

Marcada para o dia 28 de outubro, a segunda edição do Ritmo Rosa vai unir a conscientização sobre o câncer de mama, troca de camisetas, o incentivo à prática do exercício físico e também estimular a doação de leite em pó, que será destinado a instituições que atendem pessoas com câncer.