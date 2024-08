Exposição “Cantos e Cores” destaca aves brasileiras e conscientização ambiental

Mostra gratuita em Suzano reúne obras de Crybaby Art

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi deu início, na segunda-feira (12), à exposição “Cantos e Cores”, sob a curadoria da artista Isabella Curry, mais conhecida como Crybaby Art, destacando a beleza e a vivacidade das aves brasileiras. Ao mesmo tempo, ela lança um apelo à conscientização sobre a indiferença humana em relação à preservação do hábitat desses animais.

A exposição visa destacar a importância da preservação da flora e da fauna e promover a conscientização pública por meio de uma narrativa visualmente rica e fundamentada em dados científicos sólidos.

São 12 pinturas em pastel oleoso e oito fotografias representando aves brasileiras de diversos biomas. Essa abordagem celebra a rica biodiversidade avícola do Brasil e fornece informações sobre os diferentes ecossistemas e tipos de flora encontrados no país. Além das obras de arte, a exposição incluirá dados científicos apresentados por meio de gráficos e informações pertinentes, desempenhando um papel fundamental na educação do público sobre as questões ambientais e ecológicas.

Sendo a entrada gratuita, a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, até o dia 29 de agosto. O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi está localizado na rua Benjamin Constant, 682, na área central de Suzano.

Crédito: Aline Baliberdin/Cultura Suzano

Com pinturas a óleo, exposição conscientiza sobre a fauna e flora nacionais