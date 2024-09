Exposição “As cores do mundo” é destaque em Suzano até o dia 27

Exposição exibe talentos emergentes

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano anunciou com entusiasmo que o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi está recebendo a exposição intitulada “As cores do mundo”, que permanecerá em cartaz até o dia 27 deste mês, uma sexta-feira. Este evento, que conta com a curadoria do talentoso artista plástico e professor de pintura em tela da Prefeitura, Gilberto Mattos, é uma vitrine das criações artísticas de seus alunos.

Tradicionalmente realizada todos os anos, a mostra apresenta um acervo de 50 obras que englobam uma ampla gama de técnicas e estilos, incluindo pinturas em óleo e acrílico sobre tela, além de trabalhos em tecido e desenhos variados. O propósito central da iniciativa é expor os resultados dos esforços e da criatividade dos alunos que participam das aulas oferecidas pela secretaria e que também desenvolvem suas habilidades em seu ateliê.

O público pode visitar a exposição de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, no endereço localizado na rua Benjamin Constant, 682, na área central de Suzano. Com entrada franca, o evento se torna uma oportunidade acessível para que todos possam apreciar as produções artísticas em destaque.

O secretário de Cultura, José Luiz Spitti, enfatizou a relevância deste evento, destacando que se trata de uma excelente oportunidade para os estudantes demonstrarem o fruto de seu trabalho e talento. “Além de proporcionar à comunidade local uma chance de conhecer obras artísticas de alta qualidade, essa exposição fortalece os laços entre a cultura e a educação em nossa cidade, contribuindo para o desenvolvimento artístico e cultural de Suzano”, afirmou o chefe da pasta, ressaltando o valor social e educativo da iniciativa.

Crédito: Aline Baliberdin/Cultura Suzano

Exposição mistura técnica e criatividade