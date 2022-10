Evento marca abertura da programação para o Outubro Rosa no Pró-Mulher

A exposição de fotos “Mulheres Guerreiras” marcou a abertura do Outubro Rosa, nesta manhã de segunda-feira (03/10), no novo Pró-Mulher, em Braz Cubas. O ensaio foi produzido pelo Centro Oncológico de Mogi das Cruzes como forma de valorizar as mulheres que já superaram ou ainda estejam no enfretamento do câncer de mama.

O secretário municipal de Saúde, Zeno Morrone Junior, fez a abertura do encontro. “A prevenção e o diagnóstico precoce são os principais aliados das mulheres diante do câncer de mama e o mês de outubro é totalmente dedicado a ampliarmos essas informações e facilitarmos o acesso das munícipes aos exames necessários”, explica.

O diretor do Centro Oncológico, Álvaro Rodrigues, esteve presente e falou sobre acolhimento e tratamento das mulheres com câncer de mama. Na sequência, as convidadas puderam ouvir a psicóloga e coordenadora do Programa Municipal de Saúde Mental, Juliana Falchete, que apresentou o tema “Empoderamento Feminino nas pacientes com Câncer de Mama”.

Em comemoração ao Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Saúde tem uma ampla programação de atividades. Ao longo do mês, todas as Unidades Básicas de Saúde e Unidades do Programa Saúde da Família realizarão acolhimento com livre demanda para solicitação de mamografia para mulheres acima de 40 anos de idade que não tenham realizado exame no último ano.

O câncer de mama está entre as doenças mais temidas pelas mulheres por seus efeitos físicos e psicológicos. Entre os sintomas perceptíveis estão o surgimento de nódulo ou tumor no seio, acompanhado ou não de dor mamária. Também podem surgir alterações na pele que recobre a mama e nódulos na axila.

O histórico familiar é importante fator de risco, especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau (mãe ou irmã) foram acometidas antes dos 50 anos. Outros fatores são menarca precoce (idade da primeira menstruação); menopausa tardia (após os 50 anos) e nuliparidade (ausência de filhos).

Além da prevenção ao câncer de mama, nos últimos anos, Mogi das Cruzes aproveita o Outubro Rosa para trabalhar outras áreas de atenção à Saúde da Mulher, como o Papanicolau. O exame é indicado para prevenir o câncer de colo de útero e deve ser feito anualmente por mulheres de qualquer idade, a partir do início da atividade sexual.

Para dois sábados do mês, dias 15 e 22 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde está preparando a abertura de sete Postos de Saúde para coletas de Papanicolau previamente agendadas: Jardim Ivete, Vila Suíssa, Botujuru, Jardim Maricá, Conjunto Santo Ângelo, Mineração e Vila Nova Aparecida. Haverá, ainda, atendimento em clínica médica exclusivo para mulheres que aguardam por consultas de rotina.

Programação para Outubro Rosa 2022

• Dia 03/10: Evento “Mulheres Guerreiras”, no auditório do novo Pró-Mulher

• Dia 07/10: Coleta de papanicolau e solicitação de mamografia na Casa de Acolhimento para mulheres “Elisa Ferreira”

• Dia 13/10: – Coleta de papanicolau na Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais de Jundiapeba

• Dia 14/10: Coleta de papanicolau para profissionais do sexo

• Dia 18/10: Palestra sobre Saúde da Mulher no Supermercado Shibata

• Dias 15 e 22/10: Abertura de sete unidades de saúde nestes dois sábados para coleta de Papanicolau e consultas de clínica médicas para mulheres (agendadas previamente)

• Durante todo o mês de Outubro: as Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família realizarão o acolhimento com livre demanda para solicitação de mamografia para mulheres acima de 40 anos de idade que não tenham realizado exame no último ano.