Etecs do Alto Tietê estão na lista das melhores no Ideb 2021

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Alto Tietê se destacaram entre as 50 melhores escolas públicas do Estado com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021. Os dados foram divulgados no dia 16 por representantes do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As unidades da região que entraram na lista foram as Etecs Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes, Suzano e Santa Isabel. A lista completa está disponível aqui.

A nota média das Etecs de todo o Estado no Ideb foi 5,9. O índice é superior à média obtida pelas escolas de Ensino Médio no Brasil (4,2), pelas escolas estaduais do País (3,9), pelas escolas públicas brasileiras (3,9) e pelas escolas privadas (5,6).

O Ideb foi criado em 2007 para monitorar o desempenho da educação no Brasil e é calculado a cada dois anos. O indicador reúne o fluxo escolar (aprovação, retenção e evasão) e as médias de desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que, no caso do Ensino Médio, avaliam Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com o Inep, a metodologia do indicador de 2021 não sofreu alterações, o que permite a comparação com outras edições. Entretanto, o Inep e especialistas em educação alertam para o cuidado necessário ao traçar um paralelo entre os resultados de 2021 e os de outros anos porque o último índice foi impactado pela pandemia.

Pandemia

Em resposta à pandemia do novo coronavírus, a digitalização das Etecs e Fatecs, prevista para ocorrer em 2030, teve de ser colocada em prática rapidamente, com um plano de aulas remotas em ambiente virtual. Em um mês, foram criadas quase 100 mil salas de aula síncronas online e o índice de aprovação do formato chegou a 85% dos alunos. Foram produzidos diversos tutoriais, cartilhas, vídeos e masterclasses para acolhimento dos jovens e realizada uma série de capacitações, workshops e webinars para aperfeiçoamento pedagógico dos professores.

Após levantamento para verificar condições de estudantes com dificuldades para acessar as aulas, o CPS distribuiu gratuitamente mais de 22,5 mil chips de conexão à internet com capacidade de 20 gigas por mês.

Para cumprir as medidas de isolamento social e, ao mesmo tempo, manter os processos seletivos para o segundo semestre letivo de 2020, foi organizado um novo modelo de avaliação, por meio da análise de histórico escolar, sem a realização de provas presenciais.