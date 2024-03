Estrutura do Akimatsuri começa a ser montada

Os trabalhos de montagem da estrutura do 37º Festival de Outono Akimatsuri já começaram no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, local onde é realizado o tradicional festival japonês.

O festival vai acontecer nos dias 06, 07, 13 e 14 de abril, e os serviços seguem em ritmo acelerado para entregar os 150 estandes do festival, divididos entre os setores de hortifrutigranjeiro, exposição de serviços, bazaristas e mini-shopping, exposição de veículos e utilitários agrícolas, áreas de descanso, palco e vila cultural.

“Ultrapassamos as nossas expectativas que era manter os 120 estandes do ano passado. A resposta dos patrocinadores e expositores foi muito positiva este ano e conseguimos fechar 150 espaços. Somos muito gratos pelo apoio que recebemos, pois não é fácil promover um evento do porte do Akimatsuri, hoje o segundo maior da comunidade nipobrasileira no Brasil”, destaca o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Frank Tuda.

O Akimatsuri também recebe financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes e apoio de deputados com emendas parlamentares

Para esta primeira fase, já foram contratados gerados mais de mil empregos diretos e indiretos, fora as contratações formalizadas diretamente entre os expositores com os seus fornecedores. “É uma festa que movimenta a economia e traz oportunidades de negócios para muitas pessoas”, frisa Tuda.

Local do festival recebe várias obras para receber 120 mil pessoas

Com a expectativa de receber a mesma média de público do ano passado – cerca de 120 mil pessoas – a Comissão Organizadora do festival tem executado diversas obras de melhorias no Centro Esportivo, local onde o evento é realizado o evento, a fim de tornar a experiência dos visitantes ainda melhor.

“O Akimatsuri vem crescendo ano após ano, e nós como organizadores queremos oferecer sempre a melhor experiência para quem nos prestigia”, destaca Frank.

Segundo ele, os investimentos no local acontecem desde o ano passado quando foram construídos novos banheiros para atender a demanda crescente de visitantes. Um novo fraldário também foi projetado, além de obras de pavimentação do solo do espaço. A Praça de Alimentação, um dos pontos de maior concentração de pessoas, também foi revitalizada, e o acesso à lagoa natural do local, aonde acontece a cerimônia de tooro nagashi, recebeu um torii.

“Foi um trabalho intenso que demandou meses, se considerarmos todas as suas etapas, desde planejamento, captação de recursos e execução. E o resultado não poderia ser melhor: festival cheio durante os quatro dias. Trabalhamos muito nos preparativos para fidelizar nossos visitantes, para que venham mais vezes”, ressalta o presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes.