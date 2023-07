Estevam será diretor regional da SP Frente Cidadã 

A convite do ex-deputado estadual e presidente da Frente Cidadã, Campos Machado, Estevam assinou hoje (dia 17/07) sua ficha de filiação ao movimento e aceitou o convite para se tornar diretor regional.

Lançada há pouco mais de dois meses, a Frente conta com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como presidente de honra; e com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, como patrono.

As atividades do movimento começaram pelo Estado de São Paulo, mas Campos Machado tem como objetivo expandir a Frente para o país todo. A iniciativa tem dois objetivos: a formação de novas lideranças políticas e o fortalecimento da democracia, baseado na defesa da liberdade religiosa, dos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência e do combate efetivo ao racismo.

“É um grande prazer fazer parte desse movimento. Participei do lançamento da Frente e aplaudi de pé a iniciativa do Campos, um deputado que tive o prazer de dividir o plenário da Alesp por muitos anos e quem considero um grande amigo. Certamente será um movimento importante para a boa política no País. Estamos juntos!”, anunciou Estevam.

Segundo Campos, a SP Frente Cidadã será permanente e realizará ações de cunho social, de formação e capacitação de novas lideranças, com ênfase na elaboração e no fortalecimento de políticas públicas.

Da mesma forma, será obrigatório o comprometimento dos membros com a defesa das conquistas sociais pleiteadas pelos núcleos Mulher, Afro, Sindical, Empresarial, de Defesa da Liberdade Religiosa e das Pessoas com Deficiência, todos já integrados ao movimento.