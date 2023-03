Estevam Galvão assume presidência do Fumefi

O deputado Estevam Galvão deverá assumir na próxima semana a presidência do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), a convite do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, e do governador Tarcisio de Freitas.

Nesta segunda, (dia 27/03) pela manhã ele esteve na unidade conhecendo as instalações e estrutura, assim como a equipe técnica e desafios que terá à frente da pasta. “Encerro meu mandato na Alesp com sentimento de dever cumprido e escrevo a partir de agora um novo capítulo da minha vida pública, sempre focado em garantir investimentos e avanços não só para Suzano e região, mas toda a área metropolitana do nosso Estado”, disse.

Estevam foi recebido pelo subsecretário de convênios com municípios, Ronaldo Camargo, que será um dos seus grandes parceiros e colaboradores nesta nova empreitada. “Estive na última semana com o secretário e sempre amigo Kassab, organizando minha posse e início do meu trabalho junto ao Governo do Estado. Estou muito feliz com o convite e grato ao governador por confiar na minha competência para comandar o Fumefi”, declarou.

O FUMEFI

Foi instituído pelo Governo do Estado de São Paulo em 1974. Iniciou suas operações em 1977, com a finalidade de financiar e investir em projetos de interesse da Região Metropolitana de São Paulo, que é integrada por 39 Municípios, inclusive a Capital.

Os projetos executados com recursos do FUMEFI devem ser obrigatoriamente de interesse metropolitano. Isso garante que os recursos do Governo do Estado atendam aos interesses de abrangência regional.

Somente em 2021 o Fumefi investiu R$ 59 milhões na Região Metropolitana de SP. Foram R$ 22 milhões para novos projetos e outros R$ 37 milhões aplicados em obras em andamento.