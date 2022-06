Estado garante refeições grátis no Bom Prato a moradores de rua

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, anunciou, nesta terça-feira (7), a prorrogação da oferta de refeições gratuitas a moradores de rua até 31 dezembro de 2022. A medida inclui todas as 63 unidades do programa e mais as 17 unidades do Bom Prato Móvel.

“Quem tem fome tem pressa. Autorizei a prorrogação até 31/12 de todas as refeições aos finais de semana nas unidades do Bom Prato. As pessoas em situação de rua cadastradas pelo município também seguirão, pelo mesmo período, recebendo comida de graça do Bom Prato”, afirmou o governador Rodrigo Garcia.

Para participar do serviço, os municípios devem solicitar à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado os cartões gratuidade desde que identifiquem e cadastrem a demanda de beneficiários que estejam em situação de vulnerabilidade social.

A partir daí os cartões são emitidos e enviados às prefeituras, que irão distribuí-los aos moradores de rua. Com os cartões em mãos, o portador deve apresentá-lo à unidade e poderá se servir com qualidade e sem custo algum. Até o momento foram disponibilizados 24,8 mil cartões gratuidade aos municípios.

“Estender a política da gratuidade aos moradores de rua é um esforço e um dever do governo do estado. Um esforço porque precisamos continuar a subsidiar e custear essas refeições integralmente; e um dever porque a pasta de desenvolvimento social tem de focar sempre na vulnerabilidade. Nosso olhar está voltado constantemente para garantir esse direito, que é a refeição de qualidade, gratuita e em ambientes seguros e agradáveis”, declarou Laura Machado, secretária de Desenvolvimento Social.

A iniciativa das refeições gratuitas surgiu a partir da fase mais aguda da pandemia, a partir de maio de 2020. A princípio a política pública da gratuidade seguiria até 31 de julho. O Estado já financiou e forneceu mais de 1,8 milhão de refeições gratuitas.