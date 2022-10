Nesta quinta-feira (6/10), das 11h às 15h, na Estação Itaquaquecetuba, que atende Linha 12–Safira da CPTM, integrantes da área de saúde da Universidade de Guarulhos estarão no local para realizar serviços de aferição de pressão arterial e massagem.

Além disso, durante a iniciativa, promotores irão interagir com mulheres de todas as idades para lembrar dos cuidados preventivos contra a doença. Esta iniciativa faz parte da programação da CPTM de conscientização do mês ‘Outubro Rosa’.