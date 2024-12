Estação Estudantes da CPTM terá ação do Dezembro Vermelho nesta quinta-feira (5)

Atendimentos, com orientações sobre preservação da Aids, acontecem em Mogi das Cruzes, às 9h e às 19h

Cinco estações da CPTM irão receber, nesta quinta-feira (5), ações de saúde em referência ao Dezembro Vermelho, campanha voltada para a prevenção da Aids.



Os atendimentos acontecem nas estações Mauá, Dom Bosco, Guaianases e Jardim Helena-Vila Mara CPTM, sempre das 9h às 12h, 13h às 16h e das 19h às 22h, e na Estação Estudantes, das 9h às 12h e das 19h às 22h.

Neste período, alunos da Proz Educação farão aferição de pressão arterial (sem limites de atendimentos) e I.M.C. Além disso, serão realizadas ações de orientação sobre prevenção da Aids.



Sobre o Dezembro Vermelho

De acordo com o Ministério da Saúde, o Dezembro Vermelho é uma campanha que chama a atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o vírus HIV, a Aids, e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

A data comemorativa foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.504/2017 como forma de gerar mobilização nacional, constituindo-se em um conjunto de atividades relacionadas ao enfrentamento ao HIV/Aids e às demais ISTs, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo integrado em toda a administração pública, entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais.