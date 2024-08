Estação de trem mogiana poderá receber o nome de ex-prefeito

Projeto é de autoria do deputado Marcos Damásio e está em tramitação na Alesp

A estação de trem de Mogi das Cruzes poderá receber o nome do ex-prefeito Waldemar da Costa Filho, considerado um dos melhores administradores da história da cidade. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Marcos Damásio, que também propõe a denominação de Tarcísio Damásio à estação da CPTM de Brás Cubas, em reconhecimento ao trabalho do ex-vereador pelo distrito e por toda a população mogiana.

Os projetos de lei, sob números 615/2024 e 616/2024, foram publicados no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (23) e já seguem em tramitação na Assembleia Legislativa. “Trata-se de justa homenagem a dois homens que fizeram história em Mogi das Cruzes. O Waldemar foi um visionário, realizou obras que mudaram a história da cidade e colocaram Mogi na rota do desenvolvimento. O ex-vereador Tarcísio Damásio foi o primeiro vereador eleito por Brás Cubas, morador deste distrito e que contribuiu muito para o crescimento daquela região”, afirmou o deputado.

Sobre a história do ex-prefeito de Mogi, Waldemar Costa Filho, a sua chegada a Mogi das Cruzes foi em 1942 para trabalhar na Mineração Geral do Brasil e, na década de 1960, tornou-se empresário no setor de transportes.

Lançou-se na politica em 1958 e elegeu-se prefeito pela primeira vez em 1968. Seu estilo destemido e sua postura visionária permitiram a ele ser prefeito por mais três mandatos.

No primeiro mandato, ele construiu a Rodovia Mogi-Dutra, com verbas do próprio município (hoje, a principal ligação da cidade com as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto). Também foi responsável pela construção da rodovia Mogi-Bertioga, considerada o principal acesso do Alto Tietê com o litoral Norte. Waldemar faleceu em 26 de abril de 2001.

Já o ex-vereador Tarcísio Damásio chegou em Mogi das Cruzes em 1966. Foi vereador por quatro legislaturas: entre 1969 e 1983 e, posteriormente, entre 1997 e 2000.

Exerceu a presidência do Legislativo no ano de 1978, além de atuar como subprefeito do distrito de Brás Cubas, durante o mandato do ex-prefeito Waldemar Costa Filho. Faleceu em 12 de agosto de 2020.

Waldemar da Costa Filho e Marcos Damásio são propostas de nomes para as estação Mogi das Cruzes e Brás Cubas