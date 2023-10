Está chegando a 5ª Oktoberfest Mogi!

O evento mais esperado pelos aficionados por cerveja já tem data marcada: a Oktoberfest Mogi será no próximo dia 21 de outubro, um sábado, no Clube Náutico Mogiano.

Com organização do Grupo Cidade Viva e apoio do jornal A Semana, a festa chega à sua quinta edição com a promessa de trazer várias novidades para o público e se firmar mais ainda como a maior festa cervejeira da região. “Serão 12h de festa, começando meio-dia e terminando meia-noite, com muita música e diversão”, explica o organizador Leandro Sérgio, que espera a presença de mais de duas mil pessoas.

Rótulos

Quem quiser degustar cervejas diferenciadas não vai passar vontade: a Oktoberfest Mogi terá cinco cervejarias renomadas, com os mais variados tipos de cerveja, para todos os gostos – e bolsos -: Império, Colorado, Ecobier, Feitoria da Cerveja e Cervejaria 462.

A praça de alimentação também terá novidades este ano. “Nesta edição, teremos a participação do Chef Grego, que vai coordenar a área gastronômica do evento. Em todas as barracas, haverá pelo menos um dos pratos com um toque alemão, para que o público entre no contexto deste evento que nasceu na Alemanha há mais de 200 anos”, diz Leandro Sérgio.

Ingressos

A música também estará presente no evento. Está confirmada a participação das bandas Big Choice, Corcel 2 e Banda Combo, além dos DJs Ronaldo Costa e Tibão, para garantir a animação do público presente.

Os ingressos já estão disponíveis para compra, com preços a partir de R$ 22, que podem ser adquiridos no site https://acesse.dev/oktoberfestmogi.

Para mais informações sobre a 5ª edição da Oktoberfest Mogi, basta acessar o perfil do Instagram do evento @oktoberfestmogi.