Está aberto o edital de fomento à cultura em Mogi das Cruzes

Pelo segundo ano consecutivo, o valor representa a maior aplicação de recursos às atividades culturais

Foram abertas nessa terça-feira (21), as inscrições para o edital do Programa de Fomento à Arte e Cultura (Profac) de Mogi das Cruzes. Serão financiados 32 projetos nos segmentos de artes performáticas, artes literárias, artes visuais, audiovisual, transversalidade cultural/artes integradas, patrimônio cultural e inventário do patrimônio cultural, com um recurso total de R$ 1.230.000. Pelo segundo ano consecutivo, o valor representa a maior aplicação de recursos do município em fomento direto às atividades do setor cultural e artístico mogiano.

As propostas serão aceitas até 19 de junho, na plataforma on-line do Profac.

Neste ano, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), contou com ampla participação da sociedade civil interessada na construção do presente chamamento público, por meio de contribuições e sugestões recebidas para a elaboração do Profac, tanto em consulta pública virtual como por meio das diversas ações do programa Diálogo Aberto e reuniões.

O edital tem o objetivo de estimular a produção artística e cultural mogiana. De acordo com a legislação do Profac, podem se inscrever pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos, de caráter artístico ou cultural, com sede e atuação em Mogi das Cruzes há pelo menos dois anos. Todos os proponentes interessados deverão estar cadastrados no sistema Cadastro de Artistas Profissionais de Arte e Cultura.

Cada proponente poderá inscrever mais de um projeto por área cultural predominante, porém cada pessoa física poderá ser contemplada com apenas um projeto. Nos casos de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, poderão ser aprovadas até cinco propostas, desde que relacionadas a pessoas físicas/artistas diferentes, respeitando as normas estabelecidas pelo edital 005/2024 de Seleção de Projetos Culturais e Artísticos da Secult.

A secretária de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, comemora o segundo ano de recorde no incentivo direto da municipalidade ao setor cultural. “É o segundo ano seguido em que a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza o maior repasse direto a projetos escolhidos segundo critérios transparentes e por comissão independente. A construção do edital contou com contribuições de diversas pessoas da cidade, ligadas ou não à área cultural. E o Escritório de Projetos da Secult está a pleno vapor, realizando atendimentos e agendando oficinas itinerantes por todos os distritos, para divulgar o edital e apoiar mais interessados de todas as localidades na construção de projetos qualificados. Ainda temos muito trabalho à frente, mas é importante registrar mais este avanço significativo para termos mais arte e cultura em Mogi”, destaca a secretária.

A previsão é que a publicação dos projetos habilitados seja feita em julho e a assinatura dos termos de financiamento cultural, em agosto.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura (http://www.cultura.pmmc.com.br/), ou presencialmente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes – na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro – de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Serão financiados 32 projetos, com um recurso de R$ 1.230.000.