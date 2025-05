Espetáculo “Rock Nordestino” celebra brasilidade e emociona público no Theatro Vasques

O Theatro Vasques foi palco de uma noite memorável na sexta-feira (18), quando o músico mogiano Saway apresentou o espetáculo “Rock Nordestino: de Raul Seixas a Pitty”. O show levou ao público uma fusão potente de sucessos do rock nacional com raízes nordestinas e músicas autorais, embaladas por emoção, pertencimento e brasilidade.

A apresentação, que teve duração aproximada de 1h20min, foi marcada por momentos de intensa conexão entre artista e plateia. Saway iniciou o show com um vídeo no telão trazendo imagens e falas de Raul Seixas, criando um clima de nostalgia e expectativa. A abertura com a clássica “Aluga-se” incendiou o público, que respondeu com entusiasmo desde os primeiros acordes. Acompanhado por Flávio (guitarra), Regi (baixo), Guilherme (bateria) e Ludmila (teclado), o artista entregou uma performance afiada e emocional, cheia de energia e mensagens profundas.

No repertório, canções de Zé Ramalho, Alceu Valença, Nação Zumbi, Pitty, Camisa de Vênus, Pepeu Gomes e, claro, Raul Seixas embalaram o público em uma verdadeira viagem musical. Músicas autorais também fizeram parte do show, com destaque para “Sentido da Luz”, apresentada no bis após pedidos calorosos da plateia. O espetáculo contou ainda com iluminação especial, projeções visuais e momentos de grande simbolismo, como a versão rock de “Brasil”, de Gal Costa, que terminou com os músicos tocando percussões no palco, criando uma atmosfera de celebração contagiante.

Duas participações especiais emocionaram o público: Alanis, sobrinha de Saway, subiu ao palco para cantar uma música da Pitty com delicadeza e emoção, enquanto Bruna trouxe força e atitude em sua performance marcante. Um dos momentos mais surpreendentes foi a transição ousada entre “Admirável Gado Novo”, de Zé Ramalho, e “Admirável Chip Novo”, de Pitty — duas canções com forte crítica social que se conectaram de forma criativa e arrebatadora.

Segundo o músico, embora o show tenha acontecido em plena Sexta-feira Santa, cerca de 60% dos ingressos vendidos foram efetivamente utilizados, demonstrando grande interesse do público. “O clima era de casa cheia e participativa. A energia trocada com a plateia foi incrível”, afirmou.

O evento também teve momentos de leveza, como o sorteio de cerca de 30 brindes, sendo alguns oferecidos pelo jornal A Semana, apoiador do espetáculo. Os sorteios foram conduzidos pelos apresentadores Maurílio e Akemi, que animaram o público antes do início da apresentação.

A diversidade do público chamou atenção: crianças, jovens e adultos se reuniram em uma plateia multigeracional.

Além de proporcionar uma experiência musical intensa, o espetáculo também movimentou a cena cultural e econômica da cidade, envolvendo 43 profissionais entre músicos, técnicos, equipe de produção e apoiadores. Para Saway, a realização do evento reforça o papel transformador da cultura em Mogi das Cruzes. “É sobre fortalecer a identidade, unir gerações, valorizar a diversidade artística e criar experiências que ficam na memória”, finalizou.

Créditos da foto: Miriam Girafinha

Show foi marcado por momentos de conexão entre o público e o artista