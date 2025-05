Espetáculo “O Andante” chega no Sesi Mogi das Cruzes com entrada gratuita

O espetáculo “O Andante”, estrelado por Rodrigo Nascimento, será apresentado no Sesi Mogi das Cruzes nos dias 9 e 10 de maio, com sessões às 19h30 e entrada gratuita.

Com a direção de Eduardo Guimarães e roteiro de Elias Andreato, o texto é inspirado em poemas de autores como Mário Quintana, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa e Manoel de Barros. As palavras dos poetas se entrelaçam às reflexões do autor sobre as verdades estabelecidas pela sociedade, convidando o público a uma experiência sensível e introspectiva.

Segundo Rodrigo, o público pode esperar uma experiência sensível e muito humana. “O Andante é uma peça que fala sobre a vida, sobre as nossas buscas e sobre o valor das pequenas coisas”, disse.

O ator também se prepara para novos trabalhos na televisão. Em 2025, ele integra o elenco da série “Raul Seixas: Eu Sou”, da Globoplay, e de uma produção ainda inédita da Netflix. Além disso, ele seguirá com a turnê de “O Andante” por outras cidades dentro do projeto Viagem Teatral do Sesi.

O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos e os ingressos são gratuitos, com retirada antecipada pelo site (www.sesisp.org.br), na plataforma “Meu Sesi”. A sessão de sábado (10) contará com acessibilidade em Libras. No mesmo dia, às 16h, será realizada a oficina “Despertando o Potencial Criativo Através do Teatro”, com 20 vagas disponíveis.

Ator Rodrigo Nascimento interpreta personagem de O Andante