Espetáculo A Bela e a Fera estreia no Mogi Shopping em abril

Uma das mais lindas histórias de amor do mundo da fantasia chega em abril no Mogi Shopping para uma temporada que promete muitas emoções. É o espetáculo “A Bela e a Fera Experience”, com estreia no dia 22 de abril. A atração, cheia de surpresas, em formato jantar-show, convida toda a família para um baile de contos de fadas, com momentos cheios de sabor, música, tecnologia, dança, teatro e ilusionismo.

O espetáculo consiste em um restaurante temático, montado em um castelo, onde tudo acontece. Ao chegar, os visitantes logo são recebidos pelos funcionários da realeza para que entrem no clima da experiência.

A seguir, são convidados ao baile real e levados até seus respectivos lugares. Já acomodados em suas mesas, enquanto acontece o baile, os presentes podem pedir refeições de acordo com o cardápio, com delícias que vão de hambúrgueres, massas, entradas, hot dogs e deliciosas sobremesas.

O figurino é um show à parte, com grande riqueza de detalhes, para dar vida e realismo aos clássicos personagens Bela, Fera, Príncipe, Candelabro, Relógio e muitos outros. Recepcionistas, vendedores e garçons, que compõem a equipe, também atuam caracterizados com roupas de época, tudo para que o público se sinta como se estivesse de verdade num castelo medieval imerso no conto de fadas.

A experiência é inspirada na clássica história originalmente escrita pela francesa Gabrielle-Suzanne Barbot em 1740 e transformada em filme pela Disney.

O castelo encantado com o restaurante, num ambiente cuidadosamente criado para transportar o público para o mundo do filme, será montado em um espaço amplo e confortável no estacionamento do Mogi Shopping, totalmente estruturado para receber a atração.

As apresentações têm início no dia 22 de abril e seguem até 7 de maio, acontecem às quintas e sextas em dois horários, às 18h e 20h30, e aos sábados e domingos em quatro sessões: às 13h, 15h30, 18h e 20h30. Os valores para reserva no restaurante temático começam a partir de R$ 60 (valor totalmente convertido em crédito para utilização no cardápio). Os ingressos já podem ser adquiridos online pelo site www.abelaeaferaexperience.com.br.

Mais de 600 mil pessoas se encantaram ao assistir o espetáculo em várias cidades do Brasil. Agora será a vez dos mogianos e o público de todo o Alto Tietê.

“Estamos trazendo para a região esta experiência diferenciada, inédita e de altíssima qualidade. Nosso objetivo é proporcionar cada vez mais momentos únicos e inesquecíveis aos clientes do Mogi Shopping”, afirma Gisele Mesquita, gerente de marketing do empreendimento.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no APP Mogi Shopping, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Restaurante Temático “A Bela e a Fera Experience” – Mogi Shopping

Quando: