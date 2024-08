Espaço Opereta recebe peça e oficina de palhaçaria em Poá

O espetáculo e a oficina serão gratuitos

O espetáculo “Desconcerto” se apresentará no Espaço Cultural Opereta, em Poá, no sábado (24), a partir das 17 horas, com classificação livre.

O show da palhaça Kika será gratuito e mostrará o tão esperado sonho da personagem: sua performance musical! Ela conta com a participação especial de sua gata Aliszt e também do público, para que o show inédito aconteça.

Após a apresentação, a plateia poderá participará de uma oficina de palhaçaria, se inserindo na linguagem dos palhaços, pela via da técnica artística, que propõe uma vivência através de jogos, brincadeiras, relação e escuta cênica, com o nome “Desvendando o Nariz Vermelho“, às 19 horas, com Jussara Freitas e intérpretes de Libras.

De acordo com Jussara, a oficina tem vagas limitadas: “Não é necessário fazer inscrição prévia, basta chegar 30 minutos antes. Para esta atividade, são reservadas 30 vagas”.

O espetáculo foi contemplado no edital nº 20/2023 – Difusão Cultural da Lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo.

O Espaço Cultural Opereta é localizado na região central, próximo à estação Poá da CPTM, na rua Dr. Emílio Ribas, 168, Vila Sopreter. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 4634-1175.

Crédito: Aline Capobianco



Prestes a realizar o seu sonho, a palhaça Kika precisará do seu público