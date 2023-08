Espaço Odonto Mogi faz Beauty Day neste mês

Na próxima semana, de 7 a 11 de agosto, o Espaço Odonto Mogi, na Vila Oliveira, realizará o Beauty Day, uma semana especial focada em vários procedimentos de harmonização orofacial. A ação será comandada pelas especialistas Letícia Molteni Aguiar e Mayara Aparecida dos Santos e oferecerá atendimento personalizado e especial a todos os clientes que fecharem pacotes para a realização dos procedimentos.

De acordo com as cirurgiãs dentistas, o Beauty Day irá abordar procedimentos estéticos e funcionais com tecnologias inovadoras para oferecerem resultados satisfatórios.

Durante a semana, haverá procedimentos de aplicação de toxina botulínica, o botox, usado para minimizar rugas e suavizar a expressão do rosto. E, de acordo com a Dra. Letícia, o Botox também pode ser usado de forma funcional. “A toxina botulínica corrige o sorriso gengival, que é quando sorrimos e a gengiva fica exposta, e também o bruxismo, quando o paciente range e aperta os dentes”, explica Letícia.

Procedimentos

Também haverá a aplicação de fios de PDO e bioestimuladores, que agem na flacidez da pele promovendo a produção de colágeno; lipoplastia de papada, usada para remover gordura da papada; bichectomia, para remover as Bolas de Bichat, promovendo emagrecimento facial; NCTF, conhecido como ampola da beleza, que melhora o viço da pele e sua hidratação, favorecendo o rejuvenescimento; e o preenchimento “Full Face”, como explica a Dra. Mayara: “Consiste em preencher lugares onde falta volume, para fazer pontos de sustentação que são perdidos com o tempo”.

A especialista adianta que o preenchimento é feito geralmente nos lábios, região das olheiras, malar, bigode chinês ou mandíbula.

Quem quiser saber mais sobre o Beauty Day do Espaço Odonto Mogi pode entrar em contato pelo WhatsApp (11) 2378-6721 e agendar um horário.