Espaço Integrar, no Suzano Shopping, oferece atividades para autistas e famílias

Programação inclui palestras, oficinas, brincadeiras, entre outros eventos, todos gratuitos

O Espaço Integrar, ambiente inclusivo no Suzano Shopping para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e famílias, recebe neste mês uma série de atividades com profissionais de diversas áreas. São palestras, oficinas, brincadeiras, entre outros eventos, com abordagem enriquecedora, com o objetivo de proporcionar conhecimento, compartilhamento de experiências, apoio e conexão para todos os participantes. O espaço, temporário, estará disponível para as atividades até o dia 28 deste mês.

Os palestrantes são profissionais experientes e dedicados, que abordam temas variados e relevantes, desde estratégias de inclusão até avanços em terapias e pesquisas.

No dia 16, com a Suzanclin, serão realizadas várias atividades de coordenação motora, também para os pequenos autistas. Haverá brincadeiras para as crianças, como pescaria e argola, massinha de modelar e circuito bambolê. As sessões acontecerão das 17h às 18h, das 18h às 19h e das 19h às 20h. Para os pais, serão oferecidas orientações e acolhimento parental.

“Terapia Ocupacional: Disfunção de integração sensorial no TEA” é o tema de palestra no dia 17/7, com Cinthia França, das 19h às 20h.

No dia 18/7, “Nutrição e cores” será também para crianças, com Camila de Souza Oliveira. Serão duas sessões, das 14h às 15h e das 15h às 16h.

Nos dias 19 e 26, será realizado o Curso de Automaquiagem “Seu momento: promovendo a beleza e o autocuidado”, com a maquiadora Simone Cardoso, das 19h às 20h30.

Oficina de Psicomotricidade será a atividade com o psicomotricista Ronaldo Pazini, no dia 20, também para crianças autistas, em duas sessões: das 14h às 15h e das 15h às 16h.

A programação termina no dia 27, com “Conectea: Criando memórias além do céu da imaginação”, uma oficina para pais e filho, com pintura coletiva, escritura de desejos, soltura de balões azuis de gás hélio com os desejos ao ar livre, simbolizando a conscientização conectando a todos. Está atividade acontecerá das 14h às 17h.

Todas as atividades oferecidas são gratuitas. As inscrições, porém, são limitadas, para o melhor acolhimento e comodidade de todos, e devem ser feitas pelo site do shopping (www.suzanoshopping.com.br).

O Espaço Integrar no Suzano Shopping foi criado em colaboração com a União Família Azul, com o objetivo de promover a inclusão e a conscientização sobre o TEA. Está instalado próximo da Biscoitê.

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site (www.suzanoshopping.com.br) ou pelo telefone (11) 2500-7940. ‎

