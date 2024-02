Escritora espanhola radicada em Mogi receberá Título de Cidadã Mogiana

Em sessão ordinária nesta terça-feira, 20, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Decreto Legislativo n.° 49/2023, que concede título honorífico de Cidadã Mogiana à professora, poetisa, escritora e artista Maria Fernandez Iglesias. A iniciativa é do vereador Zé Luiz (PL).

“Maria Fernandez deu uma importante contribuição à nossa Cidade em termos de cultura, arte e literatura. Por isso, penso que seria fundamental prestar esse reconhecimento”, justifica o parlamentar.

Maria Fernandez Iglesias nasceu na Galícia, Espanha, e veio para Mogi das Cruzes com apenas cinco anos. Na Cidade, ela se formou em Magistério pela Escola Estadual Doutor Washington Luis e em Administração de Empresas pela UBC (Universidade Braz Cubas).

A homenageada começou a trabalhar na indústria de linha de costura aos 14 anos. Em 1975, ela passou a lecionar na Escola Marechal Rondon. Sua experiência profissional incluiu ainda passagens pela indústria Huber Warco do Brasil, pela instituição de ensino Ateneu Mogiano, pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico de Mogi das Cruzes e pela Universidade Braz Cubas (UBC), onde atuou por 20 anos.

Moradora da Vila Lavínia, Maria Fernandez é mãe da advogada Patrícia, da arquiteta Cristiane e do engenheiro mecatrônico Gilberto Júnior.

Fã de escrita e poesia, a homenageada teve textos publicados pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores do Rio de Janeiro, além de ter participado de antologias do Entremeio Literário de Mogi das Cruzes.

Em fevereiro de 2022, ela lançou o livro “Adiós mi España Querida”, uma narrativa autobiográfica sobre a saga de imigração de seus pais. Maria Fernandez se define como uma “artesã das palavras”

A homenageada é membro do grupo Entremeio Literário e do Coletivo Di’ Versos Literatura e Arte de Mogi das Cruzes. Em 2006, ela obteve o segundo lugar no VI Concurso Literário Cleber Onias Guimarães, do Conselho Comunitário de São Paulo, com a obra “Devaneios”.

Maria Fernandez já participou da Exposição Autores Mogianos (2011), de sete edições da Flisi (Feira Literária da Serra do Itapety), de dois festivais da Flimc (Festa Literária de Mogi das Cruzes) e de três Festivais de Poesia Falada de Mogi das Cruzes.

Além dessas experiências, a artista também já participou do Festival de Inverno da Cidade, da Virada Cultural mogiana, da mostra “Olhar Feminino”, também de Mogi, e da 2ª Bienal do Livro de Taubaté, em outubro de 2022, com Coletivo Di’ Versos, entre outras performances.