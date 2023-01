Escritor de Ferraz lança segundo volume do livro “Favela no Divã”

Acreditando no acesso e ampliação da capacidade comunicativa das pessoas através da transmissão ao vivo pela internet, o escritor de Ferraz de Vasconcelos, Marcelo Barbosa, 38 anos, lança o segundo volume do seu livro Favela no divã, em sua página no YouTube e Facebook: “Escritor Marcelo Barbosa”. O evento online, acontece nessa quarta-feira, 25 de janeiro, às 19 horas, com a mediação de jovens integrantes do Clube do Livro, do Projeto Pescar de Suzano.

Por conta da necessidade de distanciamento pela pandemia da Covid-19, a partir de março de 2020, o autor lançou o primeiro volume do seu livro com a mesma tecnologia de transmissão online, em novembro de 2021, e repete o modelo de evento por acreditar que essa ferramenta não foi uma moda que se passou, mas uma alternativa de comunicação entre o seu público leitor.

“O meu trabalho literário nasceu com a pandemia, o meu livro é vendido nas principais plataformas online nacionais e internacionais, a forma de comunicar com os meus leitores foi utilizando lives e redes sociais, então quero continuar com esse processo de comunicação”, salientou o escritor.

Apesar de manter o formato de evento online, o escritor não esconde a preocupação com a qualidade da transmissão com a internet. “ Sabemos que muitas vezes a rede mundial de computadores fica instável no momento em que se está ao vivo, mas vamos ter a atenção de sempre, e em algum fato extremo, remarcar o evento”, adiantou Barbosa, com um tom de humor. “ Ao mesmo tempo, vamos torcer para que o cachorro, o gato, o carro do ovo e as crianças não entrem no quarto-escritório, e torcer para o 5G chegar na região”, brincou.

Favela no divã II é aprovada na Lei Rouanet

A obra literária Favela no divã, volume II, com o projeto: Literatura, Terapia e Saúde Mental, foi aprovada na Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, no valor de captação de recursos em R$ 499. 482,51. A proposta de trabalho validada, inclui distribuição de livros em escolas públicas e em unidades prisionais do Estado de São Paulo, com leitura dirigida, palestras e até terapia psicanalítica para o público-alvo. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 15 de dezembro de 2022.