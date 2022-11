Escolas municipais terão horário diferenciado nos dias dos jogos do Brasil

A Secretaria de Educação de Mogi publicou a Resolução nº 69/2022, que trata sobre o funcionamento das escolas e creches municipais e subvencionadas nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

De acordo com o texto, nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, quando as partidas começam às 16h, as escolas encerrarão o expediente às 15h. No período da manhã, o funcionamento ocorrerá normalmente. No período da tarde, a saída está programada para começar às 14h45. Não haverá reposição das horas para os alunos.

Já no dia 28 de novembro, quando o jogo começa às 13h, as aulas no período da manhã acontecerão regularmente e os estudantes do período da tarde não terão aulas presenciais. A resolução determina que, nesse dia, caberá aos professores a preparação de atividades remotas, para fins de compensação de conteúdos.

O servidor que tiver saldo em banco de horas poderá proceder à compensação das horas relativas ao expediente do dia dos jogos, desde que previamente autorizado pela chefia.