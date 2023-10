Escola Gym Life prepara evento de Dia das Crianças com muita brincadeira em Fortaleza

O Dia das Crianças será especial na escola de ginástica rítmica Gym Life, em Fortaleza-CE. Neste feriado de 12 de outubro, das 14h às 17h, meninas e meninos dos três aos 17 anos estão convidados a participar de mais uma edição do “Day Kids Gym Life”.

Tal como acontece todos os anos, a edição de 2023 do evento de Dia das Crianças terá muitas brincadeiras e atividades, como aula de dança, teatro, musicalização, oficina de ritmos, circo, aula de pré-acrobáticos e confecção de baragandã. As inscrições para participar das atividades custam R$ 30 e podem ser feitas pelo link https://forms.gle/CAZi3E8ozBNsJkFJ7 ou pelo WhatsApp (85) 9.9168-6048.

A proprietária da escola, Karol Pimenta, conta que o “Day Kids” é uma data muito especial para todos na Gym Life.

“O Day Kids é muito importante para todos da Gym Life porque proporciona às crianças uma tarde lúdica e divertida para celebrar essa data especial. Além disso, queremos incentivar a prática da ginástica neste contexto, para o desenvolvimento físico e cognitivo de crianças e jovens de todas as idades”, afirma.

Solidariedade

O Day Kids também terá um viés solidário. A organização do evento pede que os participantes doem um pacote de leite em pó e um brinquedo novo ou em bom estado. As doações serão entregues ao Lar Amigos de Jesus, que oferece acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e outras doenças. No dia 16, atletas e colaboradoras da Gym Life irão entregar os itens à entidade.

“Fazemos questão de aproveitar o Day Kids para incentivar a solidariedade desde cedo, assim, as crianças aprendem a importância de ajudar e se preocupar com o outro. Queremos que o evento seja mais do que uma tarde divertida, mas que seja capaz também de transformar essas crianças em agentes de mudança”, diz Karol.

O “Day Kids Gym Life” será no feriado de 12 de outubro, das 14h às 17h, para crianças e jovens dos três aos 17 anos. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link

https://forms.gle/CAZi3E8ozBNsJkFJ7 ou pelo WhatsApp (85) 9.9168-6048. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram @gymlifegr.