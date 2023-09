Escola de Poá cria “presençômetro” para monitorar frequência dos estudantes 

Quem chega à Escola Estadual Jornalista Paulo Eduardo Olintho Rehder, em Poá, consegue saber como está a frequência dos estudantes antes mesmo de entrar nas salas. Isso porque, desde agosto, a unidade conta com um “presençômetro”. A ferramenta foi instalada pela direção em um dos murais da escola e registra semanalmente o índice de presença de todas as 13 classes de Ensino Fundamental (Anos Finais) e Ensino Médio.

A criação do painel é uma das ações adotadas pela unidade e incentivada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para prevenção e combate à evasão. Além do marcador de presenças, ao longo de todo segundo semestre a escola organiza as Olimpíadas de Frequência. Cada turma tem a missão de aumentar o comparecimento dos alunos. Os dados são coletados todos os dias e, ao término de cada semana, registrados no “presençômetro”.

Para identificar os motivos das ausências, às segundas-feiras a equipe de coordenadores visita as salas e conversa com os alunos sobre os percentuais da semana anterior. A ideia é que juntos possam encontrar soluções para os casos de ausência excessiva. As classes com melhores índices ganham destaque no painel e algumas regalias, como uma sessão de Cine Netflix e um café da manhã. Já os vencedores do bimestre farão um piquenique em um dos parques próximos à escola.

“O objetivo da iniciativa é promover a corresponsabilidade dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, além de estimular o engajamento das estudantes, evitando a evasão escolar”, explica Viviane Araujo de Melo, Dirigente Regional da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, localizada na região do Alto Tietê. A disputa já trouxe resultados positivos. De acordo com Viviane, a partir da terceira semana das Olimpíadas a frequência subiu 5,5% e fechou agosto com 84,4%.