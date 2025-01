Entidades suzanenses e Secretaria de Governo participam de ações em conjunto

Perspectiva para os próximos anos é de estreitar ainda mais os laços junto às empresas, instituições e população para garantir um atendimento de qualidade e precisão

Pasta de fundamental importância para a administração municipal, a Secretaria de Governo de Suzano realizou ao longo dos últimos oito anos inúmeras reuniões com entidades, sociedade civil e a população de forma geral. Esses encontros têm o objetivo de estreitar as relações com o poder público e acabam gerando muitos frutos.

Somente entre 2022 e 2024 foram firmadas 14 parcerias que auxiliaram as instituições que atuam na cidade, resultando em ações como “Agosto Lilás”, que ocorreu em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), o Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) de Suzano, a Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aame) e o Shopping de Suzano; o “Encontro da Melhor Idade”, com participação da Comunidade Kolping Jardim São José, Casa São Vicente de Paulo, Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), Fundação MGI, Centro Dia Idoso (CDI), ONG Vida Nova e Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompéia; e o “Setembro Verde”, com o Serviço Social da Indústria (Sesi), a União Família Azul (UFA), o Grupo de Apoio aos Autistas (GAA), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, Escola Municipal Professor Damásio Ferreira dos Santos, o Centro de Convivência e a AADVIS.

Para este mandato, que começou em 1º de janeiro (quarta-feira), o objetivo é reforçar ainda mais essa proximidade com população, empresas e entidades e garantir que todos possam ter acesso às ações realizadas pela Prefeitura de Suzano. “Foi um período muito produtivo, pudemos realizar um bom trabalho nesses últimos anos, na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, mas temos que aprimorar ainda mais os serviços prestados aos moradores da nossa cidade, a fim de trazer mais o poder público municipal para perto de todos. Tenho certeza de que conseguiremos realizar isso na gestão do prefeito Pedro Ishi”, destacou o secretário Alex Santos.

O chefe do Executivo, por sua vez, reforçou a necessidade de a Secretaria de Governo de Suzano se aproximar ainda mais dos cidadãos. “É imprescindível que mantenhamos o trabalho realizado nos últimos e possamos aprimorar a prestação de serviço junto à população. Sabemos que, quanto mais perto dos moradores, mais precisão teremos em nossas ações. Por isso, receber as demandas com mais brevidade e qualidade fará toda a diferença para promover o atendimento”, finalizou o prefeito Pedro Ishi.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano