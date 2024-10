Endodontia e implantodontia são áreas com novidades para a saúde bucal

Na sexta-feira (25) é comemorado o Dia do Dentista, profissional importante para a saúde bucal da população, pois proporciona mais qualidade de vida ao paciente.

Diante disso, com o passar do tempo, esta área da saúde teve avanços com o surgimento de novas tecnologias nas mais diversas áreas, tanto no que se refere a equipamentos, quanto em métodos e técnicas.

De acordo com o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD-RMC), doutor Paulo Henrique Oliveira, “hoje em dia, todas as especialidades contam com recursos tecnológicos avançados, que proporcionam melhores condições de trabalho aos cirurgiões-dentistas e mais conforto aos pacientes”.

Um bom exemplo disso é a endodontia, especialidade que trata do nervo que dá vida ao dente, chamado de polpa. “Muitas vezes, a polpa pode ser danificada, por cáries dentárias ou por traumas dentários, e o endodontista deve ‘tratar o canal do dente’”, revela a doutora Aline Trípode Brites Braceiro, coordenadora do curso de Atualização em Endodontia da APCD-RMC.

Atualmente, esta área possui novos aparelhos e novos sistemas de limas, em que facilitam e agilizam o atendimento clínico por parte do cirurgião-dentista, trazendo mais conforto para o paciente e otimizando o tempo de tratamento, oferecendo também a magnificação da imagem com o uso de microscópios e ainda exames de imagens realizados em centros radiológicos, como tomografia computadorizada.

Ainda de acordo com a Associação, hoje é difícil o paciente sentir dor durante o tratamento, pois as inovações disponíveis aceleram o processo do “canal”.

Além disso, a odontologia também teve avanços na implantodontia, segundo o doutor Flávio de Ávila Kfouri, coordenador de especialização em Implantes da APCD: “Os implantes evoluíram principalmente no aprimoramento da técnica e nos componentes e pilares protéticos, que garantem sobrevida maior aos trabalhos. Sem contar na evolução dos biomateriais.”

Para o doutor, atualmente a técnica ficou bem simples e reproduzível, pois os sistemas adotaram kits cirúrgicos, em que as fresas e montadores são capazes de introduzir o parafuso de titânio no osso com precisão e justeza.

